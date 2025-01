Ausilio ci ha preso gusto, non solo Dumfries: piace il golden boy olandese

Piero Ausilio scandaglia il calciomercato alla ricerca di talenti di alto livello: l’Inter ha messo sul suo taccuino il golden boy d’Olanda

La finale di Supercoppa italiana si avvicina per l’Inter, che vuole confermare la striscia di vittorie nella competizione e battere ancora una volta il Milan in un match secco che vale un trofeo. Intanto, si muove sullo sfondo il calciomercato e non dovrebbe portare in dote grandi novità per i nerazzurri, come da ammissione di Beppe Marotta nelle scorse settimane.

Al massimo a gennaio ci sarà un movimento in difesa, lì dove Francesco Acerbi sta facendo molta fatica a garantire la continuità auspicata e Tomas Palacios non è praticamente mai stato utilizzato. Si tratterà comunque di un’operazione minore, in attesa dell’estate quando molte cose potrebbero cambiare.

Non è solo la retroguardia la zona di campo in cui l’Inter potrebbe intervenire, ma attenzione anche al centrocampo, in cui la posizione di Davide Frattesi resta in bilico – il calciatore non sembra essere così contento del minutaggio a sua disposizione – e anche quella di Kristjan Asllani non è così chiara. Se dovesse arrivare un’offerta attorno ai 30 milioni di euro, il club meneghino sarebbe costretto ad accettarla. E il sostituto potrebbe arrivare dall’Olanda.

Inter su Land, il golden boy olandese del centrocampo

Un nome che piace davvero tanto ai nerazzurri e che potrebbe essere un’opzione concreta per il futuro è quello di Tygo Land. Stiamo parlando di un giovane regista classe 2006 che, a soli 18 anni, ha già rubato gli occhi in patria. È a disposizione del PSV, dove però ha giocato solo qualche spezzone in questa stagione.

Il meglio l’ha fatto vedere con l’Under 19 dell’Olanda, dove ha totalizzato 15 presenze e messo a segno anche un gol. Stiamo parlando di un mediano basso più votato alla manovra che alla distruzione della proposizione degli avversari, che sa bene come trattare il pallone e ha ampi margini di miglioramento, soprattutto sotto il profilo tattico, se dovesse arrivare in Italia.

La sua valutazione, al momento, è piuttosto bassa, attorno ai 5 milioni di euro, ma potrebbe essere in rapida ascesa già nella prossima stagione. Per questo, l’Inter potrebbe farci un pensiero concreto e metterlo alle spalle di Hakan Calhanoglu, di cui potrebbe essere l’erede nel lungo periodo. Di sicuro, si tratta di un profilo da tenere d’occhio, anche in chiave nerazzurra.