L’Inter lo ha mollato: alla Juventus a costo zero

Investimento non ritenuto prioritario, il difensore esce dai radar nerazzurri per giugno. C’è tempo per il rinnovo ma occhio alla concorrenza bianconera

Mentre il resto delle squadre sarà impegnato in campionato, l’Inter attende con ansia il momento di affrontare il Milan di Sergio Conceicao nel derby della finale di Supercoppa Italiana. Per l’occasione il tecnico Simone Inzaghi dovrà valutare nuovamente con grande attenzione le proprie carte a disposizione, al fine di schierare la migliore formazione possibile che non lasci vulnerabilità soprattutto nel reparto difensivo.

Gli indizi lasciano intendere che Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Yann Bisseck saranno ancora i tre prescelti a comporre il reparto arretrato per sopperire alle assenze di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, i quali hanno creato nel corso delle ultime settimane una vera emergenza nel reparto.

Nonostante la situazione, la dirigenza nerazzurra ha deciso di non apportare modifiche nel corso della sessione invernale di riparazione, slittando tutti i discorsi al prossimo giugno. Dalla prossima annata, dunque, sarà possibile vedere in squadra qualche volto nuovo. Fra questi, però, non dovrebbe comparire quello di Nicolò Bertola.

L’Inter si ritira dalla corsa a Bertola, resta viva la Juventus

Il giovanissimo difensore centrale, oggi in forze allo Spezia, era da tempo nel mirino dell’Inter per via dell’età anagrafica, delle ottime prospettive e di una spiccata personalità che lo hanno reso uno dei profili più interessanti dello scenario di cadetteria.

A pieno titolo nel giro della Nazionale Italiana Under-21, Bertola ha collezionato finora in Serie B 18 presenze, mettendo a segno persino 3 reti e confezionando 2 assist. Numeri interessanti che lo proiettano automaticamente verso la massima espressione calcistica italiana, salvo che non dovesse scendere a patti con lo Spezia per il rinnovo di contratto.

Viste le pressioni esterne è improbabile che il calciatore possa decidere di autosabotare il proprio passaggio in Serie A, ma stando agli ultimi aggiornamenti l’Inter sarebbe fra le prime interessate ad aver abbandonato la pista per il futuro, perché non ritenuta prioritaria alle condizioni attuali.

Questa deviazione potrebbe infine aprire le porte per un assalto della Juventus, dichiaratamente bisognosa di attuare modifiche sostanziali in difesa dopo l’infortunio di Gleison Bremer e la separazione in casa con Danilo. I bianconeri avranno settimane a disposizione per strappare un pre-accordo laddove Bertola dovesse esser ritenuto congruo sia da Cristiano Giuntoli che da Thiago Motta.