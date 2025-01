Bloccato adesso dall’Inter: colpo in prospettiva estate

Il club nerazzurro starebbe già pianificando le proprie mosse per l’assalto definitivo al centrale difensivo il prossimo giugno, almeno tre i candidati principali

L’Inter ha reso noto, a più riprese e per mezzo dei suoi dirigenti, di non volersi applicare nel corso della attuale sessione invernale di mercato per portare in squadra volti noti.

Una scelta che da un lato dona fiducia alle già presenti risorse in squadra a disposizione di Simone Inzaghi, dall’altro evita di incappare in operazioni superficiali che possano rivelarsi meno efficaci del previsto. Soprattutto a lungo termine, ciò che interessa maggiormente alla proprietà Oaktree. Nonostante ciò, tuttavia, il club non resterà a guardare le rivali decise a metter mano al portafogli per puntellare sezioni e reparti in campo.

I sondaggi proseguiranno senza sosta, con la finalità ultima di arrivare al prossimo giugno con le idee piuttosto chiare sul da farsi. Sia in merito alla situazione offensiva ancora da sbrogliare, dove figurano Marko Arnautovic e Joaquin Correa in uscita, ma anche per quella difensiva. Con l’incognita del profilo adatto a sollevare dall’incarico Francesco Acerbi in qualità di titolare al centro della difesa. A prescindere dalla partenza o dalla permanenza di Stefan de Vrij, finora sovraimpiegato da Inzaghi nelle varie competizioni a cui l’Inter ha preso parte nella fase terminale del passato anno solare.

Pre-accordo e assalto finale a giugno, l’Inter pianifica il colpo in difesa

A confermare tale scenario è stato anche ‘Sky Sport’ in una recente analisi di mercato. L’idea principale dell’Inter, sottolinea l’emittente sportiva, resta quella di blindare un nome giovane e di prospettiva già dalle prossime settimane.

Grazie alla formula del pre-accordo, da siglare in ogni caso con un calciatore in scadenza di contratto col club di appartenenza, Inzaghi potrà dunque avere dalla sua forze fresche sin dalle primissime battute della sessione estiva. Anche in funzione della disputa del Mondiale per Club. Laddove fosse necessario, però, si potrà ricorrere anche all’opzione di un acquisto secco, a costi contenuti.

Fra i candidati principali a raccogliere le responsabilità di centrale d’esperienza ci sono Jaka Bijol dell’Udinese ma anche Isak Hien dell’Atalanta e Mario Gila della Lazio, mentre ha perso punti la pista Nicolò Bertola dello Spezia. Persiste, con nette difficoltà legate al contributo economico di 60 milioni, il profilo di Giorgio Scalvini.