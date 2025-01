Fuori rosa, l’Inter lo ha punito: addio a un passo

Il portiere non rientra più nei piani di Inzaghi da diverso tempo, ora cerca casa altrove lontano dall’Inter. Decisivo il cambio di agente

La sessione invernale di mercato ha preso il via da pochi giorni, ma per l’Inter non è un dettaglio rilevante. Perché come più volte ribadito dai rappresentanti della dirigenza nerazzurra, compreso il presidente Giuseppe Marotta, non c’è intenzione di muoversi né per quel che concerne le operazioni in entrata, né per quelle in uscita. In altri termini, sarà una sessione piatta.

Tutti i discorsi verranno intrapresi soltanto nel corso delle settimane successive in funzione della sessione estiva, quella verso la quale anche lo stesso Simone Inzaghi punta maggiormente per portare a sé almeno un difensore ed un attaccante di prospettiva, sulla medesima linea di pensiero promossa dalla proprietà Oaktree.

Intanto però all’interno dell’organico nerazzurro figurerebbe ancora un calciatore del quale si erano perse le tracce, perché non incluso nella lista dei partecipanti alle competizioni ufficiali del club in questa stagione. Salvo sorprese, dovrebbe presto fare i bagagli per raggiungere una nuova destinazione e macinare nuovamente minuti dopo il lungo periodo lontano dai campi, da cui si era separato praticamente la scorsa stagione.

Radu-Inter, è finita da tempo: cessione definitiva a gennaio

Trattasi del portiere rumeno Ionut Radu, rientrato all’Inter la scorsa estate dopo la parentesi inglese vissuta in prestito tra le file del Bournemouth. Il calciatore in questione, come noto, era stato bocciato da Inzaghi già un paio di stagioni fa nonostante avesse ricevuto piena fiducia da parte del tecnico e del resto dello staff.

Il suo rendimento è andato calando al punto da non aver trovato fortuna neppure nelle tante piazze girate in prestito, a meno di quella dell’Auxerre dove sarebbe stato felice di restare laddove ne avesse avuto la possibilità. Radu ha poi rifiutato un altro paio di opzioni in Serie B la scorsa estate, mentre adesso sarebbe pronto a ripartire da una nuova squadra senza precludersi la possibilità di rimanere in Italia. La separazione con l’inter, in ogni caso, sembrerebbe definitiva.

A giocare un ruolo chiave nei discorsi di mercato dovrebbe essere anche Federico Pastorello, incaricato dal calciatore a rappresentare i suoi affari in sostituzione al procuratore uscente, Oscar Damiani. Stando alle ultime informazioni, Radu sarebbe stato sondato da Sampdoria e Palermo, senza che queste abbiano però approfondito o intavolato discorsi preliminari per il suo trasferimento.