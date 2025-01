Tentativo per Buchanan: ‘scambio’ Inter in Premier

A sorpresa l’esterno canadese potrebbe lasciare i nerazzurri. Le richieste dall’Inghilterra non mancano e Marotta avrebbe già individuato il sostituto

L’avventura di Buchanan potrebbe a sorpresa terminare con la maglia dell’Inter. Il canadese, ritornato a disposizione di Inzaghi da poco dopo un lungo infortunio, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre e dal Canada parlano di un presunto incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra per discutere del suo futuro.

L’intenzione del giocatore sarebbe quella di giocarsi le proprie chance a Milano. Ma da parte di viale della Liberazione si preferisce prendere tempo e valutare meglio la situazione. In caso di una proposta, anche di prestito, interessante non è da escludere che si possa aprire ad una sua partenza. Marotta avrebbe addirittura già individuato il sostituto di Buchanan e per questo motivo nelle prossime settimane sono possibili delle novità importanti in questo senso.

Buchanan tra permanenza e cessione

Il presunto incontro tra entourage del giocatore e Inter, riportato da TSN Sports, sarebbe servito a fare un po’ il punto della situazione e capire come muoversi. Al momento siamo semplicemente in una fase di valutazione. Buchanan starebbe spingendo per continuare a giocare con i nerazzurri. Ma dall’altra parte c’è un club che non chiude assolutamente all’ipotesi di una partenza e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: Buchanan via, individuato il sostituto?

Secondo le informazioni che arrivano dal Canada, in questi giorni nei confronti di Buchanan sarebbero arrivate delle proposte di prestito da parte di club di Premier League e spagnoli. Per il momento è tutto fermo. I nerazzurri avrebbero deciso di temporeggiare anche per capire meglio come si svilupperà il calciomercato. Una sua partenza non è da escludere, ma in quel caso ci vorrebbe un sostituto. Quindi è possibile che il via libera possa arrivare solo dopo aver individuato il giusto rinforzo.

In quel ruolo il favorito numero uno è sicuramente Federico Chiesa. L’ex Juventus è pallino di Marotta e, in caso di rilancio del suo agente, non è da escludere che l’Inter decida di sacrificare Buchanan per lasciare il posto libero all’esterno italiano. Siamo ad oggi semplicemente nel campo delle ipotesi per diversi motivi.

Il più importante è che su Chiesa c’è in vantaggio il Napoli. I partenopei avrebbero addirittura deciso di valutare l’addio immediato di Kvaratskhelia (PSG tornato all’assalto) per andare a prendere il giocatore del Liverpool. Marotta resta alla finestra e, in caso di mancata chiusura, è pronto a sferrare l’attacco al giocatore cedendo Buchanan ad un club inglese o spagnolo.

Mercato Inter: Chiesa per Buchanan

Chiesa è un obiettivo di calciomercato importante per l’Inter e la partenza di Buchanan potrebbe consentire a Marotta di chiudere il colpo. Siamo al momento nel campo però di ipotesi e suggestioni e ancora nessuna decisione è stata presa.