Pessime notizie su Bisseck: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Gli esami strumentali hanno fatto chiarezza sulle condizioni del difensore centrale dell’Inter, ecco cosa traspare e quanto dovrà stare a riposo prima del rientro

L’allarme scattato nella giornata di ieri in merito alle condizioni fisiche di Yann Bisseck aveva destato una certa preoccupazione all’interno dell’ambiente nerazzurro, proprio a partire dal fatto che il calciatore non avesse svolto l’allenamento in programma assieme al resto dei compagni sui campetti della Pinetina di Appiano Gentile.

Il calciatore ha dunque sostenuto una sessione di lavoro individuale e personalizzato sulla base delle poche indicazioni disponibili sul momento, nell’attesa che lo staff medico potesse accertarsi di quale fosse il problema alla base del suo forfait.

A distanza di poche ore, nel corso della mattinata odierna, sono infine stati effettuati gli esami strumentali già preventivati, presso le sale dell’Istituto Humanitas di Rozzano cui l’Inter fa spesso capolino in materia di medicina sportiva.

“Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra“, si legge nel comunicato ufficiale diramato poco fa dalla società sui propri canali web. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana ma è stimato che debba restare a riposo per almeno un paio di settimane. Saltando sia la trasferta contro il Venezia in programma questa domenica pomeriggio che la partita successiva contro il Bologna a San Siro.

Bisseck ko, Pavard non è pronto e Darmian al suo posto. Inter in piena emergenza

L’obiettivo resta comunque quello di recuperare a pieno Bisseck entro il prossimo 2 febbraio, data in cui prenderà il via il derby di ritorno con il Milan. Nel mezzo ci saranno però le sfide del 22 gennaio contro lo Sparta Praga in Champions League e del 26 gennaio contro il Lecce in campionato.

L’assenza del centrale tedesco cambia nuovamente gli assetti del reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi, nonostante Benjamin Pavard stia procedendo spedito verso il rientro in campo.

Il francese non dovrebbe comunque figurare domenica contro i lagunari, lasciando a Matteo Darmian il compito di occupare lo slot lasciato vacante proprio da Bisseck nelle scorse ore per infortunio. Non ci sarà ancora neppure Francesco Acerbi il quale, dopo molte settimane di stop forzato ed una ricaduta, potrebbe rientrare in gruppo soltanto il prossimo lunedì in allenamento.