Affare col Chelsea: via libera per il sostituto di Sommer

In caso di un addio a Sommer a fine stagione, l’Inter potrebbe anche valutare un nuovo portiere in arrivo dal Chelsea

Yann Sommer, alla sua età, è un ottimo portiere. Non può esprimere l’esplosività di un ventenne e nemmeno replicare la reattività di un gatto… Compensa, tuttavia, in personalità ed esperienza. E finora, malgrado alcuni errori fin troppo evidenziati dai critici, si è sempre comportato bene in nerazzurro.

In teoria, l’Inter, è già pronta a sostituirlo con Josep Martinez, preso l’estate scorsa proprio per succedere al portiere svizzero dopo un annetto di praticantato. Non è però detto che l’ex Bayern Monaco sia disposto a cedere il passo. Magari, Sommer si sente ancora all’altezza di un ruolo da protagonista. E, in questo senso, qualora l’Inter dovesse insistere per dare più spazio allo spagnolo, Sommer potrebbe anche tornarsene in Germania o chiudere la carriera in Svizzera.

A quel punto i nerazzurri dovrebbero trovare un altro portiere. Puntare su Stankovic, a oggi, non sembra la soluzione migliore. Il figlio d’arte deve crescere, e non potrebbe farlo come secondo portiere dell’Inter… I nerazzurri ritroveranno il giovane figlio d’arte cresciuto nel settore giovanile nerazzurro domani contro il Venezia.

Conosciamo bene la situazione contrattuale: i veneti possono acquistare il suo cartellino a 2 milioni di euro e l’Inter si terrà il 50% sulla futura rivendita. Ovviamente, volendo, l’Inter può riprenderlo a fine stagione. Basterà spendere fra 5 e i 10 milioni, a seconda di come continuerà a comportarsi il serbo.

L’erede di Sommer dal Chelsea: c’entra Onana

Stankovic è molto apprezzato a Milano. Ma, in ottica futura, forse è meglio trovare qualcuno con un po’ più di esperienza. Senza però prendere di nuovo un portiere troppo in là con gli anni. Una soluzione ottimale, ipoteticamente, potrebbe essere sondare la situazione dello svedese Filip Jorgensen in Premier. Finora, l’ex Villareal ha messo insieme solo 2 presenze in Inghilterra (tutte e due in FA Cup). Di certo è già deluso dalla propria esperienza al Chelsea…

La scorsa estate, il giovane svedese era stata seguito a lungo dall’Inter. Poi, a fine luglio, è stato preso dai Blues, che lo hanno in pratica blindato con un contratto di 7 anni. Ma la sua avventura in Inghilterra non sembra ancora in prospettiva di decollare.

Dunque, se le cose non dovessero cambiare in estate, l’ex Villareal potrebbe partire con recompra. E l’Inter potrebbe essere uno dei primi club contattati dall’entourage del ragazzo, che è lo stesso di André Onana… Lo svedese potrebbe essere valutato sotto i 20 milioni.

Maresca finora ha reputato Jorgensen come un portiere solido ma poco strutturato per potersi assumere la guida della difesa della squadra. Un problema di resistenza mentale alla pressione, dunque.

Ancora voci su Meret

Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter starebbe poi ancora seguendo con interesse la situazione di Meret, anche se a Napoli sono tutti sicuri che il ragazzo è vicino al rinnovo. E se ciò fosse vero, potrebbe anche significare che ad Appiano hanno capito di aver fatto male a investire su Martinez.

Per prolungare con il Napoli, Meret vuole un po’ più soldi di quanto è disposto a dargliene De Laurentiis. Ma dopo le ultime buone prestazioni, il portiere sembra essersi riconciliato con l’ambiente, e ora potrebbe anche essere disposto ad accontentarsi di un piccolo bonus.

Bisogna però sbrigarsi, perché la scadenza del contratto è ancora a giugno 2025. Il rinnovo dovrebbe essere però molto stretto in termini temporali: si parla di un anno o al massimo di due di prolungamento.