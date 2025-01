Calhanoglu si è tirato la zappa sui piedi: maxi squalifica

Non arrivano buone notizie per il turco. La stangata è possibile dopo l’ammissione fatta dallo stesso centrocampista agli organi competenti

Il caso ultras è pronto ancora una volta a far discutere. La Procura Federale, infatti, sta ultimando gli approfondimenti e nelle prossime settimane dovrebbe pronunciarsi sui calciatori coinvolti in questa vicenda. In casa Inter sono diverse le posizioni da valutare, ma ad oggi quella che preoccupa maggiormente riguarda Calhanoglu. Conosciamo molto bene l’importanza del turco nel modo di giocare di Inzaghi e una sua assenza rischia di essere molto pesante.

Ma il centrocampista ha ammesso di avere avuto contatti con gli ultras dell’Inter violando comunque le norme della giustizia sportiva. Questo significa che per lui è in arrivo una stangata non sicuramente di poco conto. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche se le sue dichiarazioni sono state sin da subito molto chiare che sembra molto difficile immaginare un esito diverso da quello detto in precedenza.

Calhanoglu e i contatti con gli ultras

La posizione di Calhanoglu è finita nel mirino della Procura Federale dopo le prime intercettazioni. Ricordiamo che il codice sportivo vieta ai calciatori di avere dei contatti con il tifo organizzato per quanto riguarda la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive e la prevenzione ai fatti violenti. Il giocatore ha ammesso di aver visto Ferdico 7-8 volte senza il via libera del club nerazzurro.

Cosa rischia Calhanoglu

L’ammissione di Calhanoglu rappresenta una sorta di confessione che lo mette con le spalle al muro. Il rischio maxi squalifica è alto. Sicuramente il fatto di aver visto Ferdico in più lo mette più a rischio rispetto ad altri tesserati nerazzurri.

Per lui è possibile, quindi, una sanzione che va dalle due alle tre giornate. Una stangata se si pensa al ruolo che Calhanoglu ha nel modo di giocare di Inzaghi. Una sorta di mazzata che in casa nerazzurra si pensa di evitare, ma che a questo punto è davvero molto difficile.

La certezza arriverà solamente nelle prossime settimane visto che, almeno per il momento, la Giustizia Sportiva non si è ancora espressa e quindi bisognerà attendere ancora un po’ per capire quale sarà la sanzione del giocatore turco.

