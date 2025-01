La rivelazione d’Olanda è l’erede di Mkhitaryan: sta devastando l’Europa League

L’erede di Mkhitaryan potrebbe arrivare dall’Olanda: l’Inter potrebbe avere individuato il talento giusto per rilevare l’eredità dell’armeno

La corsa dell’Inter si è fermata alla Supercoppa italiana, almeno per il momento. I nerazzurri non sono riusciti a portare a casa il primo trofeo della stagione, anzi sono stati sconfitti dal Milan con il risultato di 2-3, dopo una rimonta clamorosa che ha inciso indelebilmente sul risultato finale e sull’assegnazione della coppa in Arabia Saudita.

Ora, però, il tempo per leccarsi le ferite è già finito, perché si torna subito in campo e in programma c’è l’appuntamento contro il Venezia, una partita da vincere obbligatoriamente per restare in corsa per lo scudetto, visto che Napoli e Atalanta corrono e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Un occhio, però, va tenuto anche sul calciomercato dove diverse cose potrebbero cambiare.

Il diktat di Oaktree è acquistare solo talenti che potrebbero avere delle ricadute importanti per il presente e il futuro della squadra nella sua costruzione a lungo termine. Proprio per questa ragione, la dirigenza sta continuando a cercare e individuare gli interpreti ideali che potrebbero rientrare in questo tipo di progetto, abbassando allo stesso tempo il monte ingaggi e magari completando importanti plusvalenze per il bilancio.

L’Inter torna a puntare il mirino verso l’Olanda: occhio all’erede di Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan è un elemento molto importante per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza non può proprio fare a meno di lui, che compone un terzetto di centrocampo di alto livello con Barella e Calhanoglu. La carta d’identità dell’ex Manchester United, però, ora non è più così verde, per cui bisogna già pensare a un sostituto per il futuro.

I nerazzurri scandagliano diversi campionati e anche quello olandese rientra tra questi. Un nome che piace tanto alla Beneamata è quello di Mika Godts: ha solo 19 anni, ma è letteralmente esploso in questa stagione con la maglia dell’Ajax. Ha iniziato la carriera a centrocampo, ma i lancieri gli stanno permettendo di esplodere come esterno d’attacco.

A dispetto della giovane età, in campionato ha già realizzato 3 gol e 2 assist in 14 presenze mentre in Europa League è a quota tre gol e un assist in cinque partite, diventando un fattore determinante per il percorso dell’Ajax. Il suo valore di mercato si aggira già attorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbe salire parecchio nelle prossime stagioni. Sempre che l’Inter non giochi d’anticipo.