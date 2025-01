Marotta ha deciso, tutto sul nuovo regista: voti migliori di Calhanoglu in Serie A

Giuseppe Marotta scandaglia il calciomercato alla ricerca di un nuovo regista: il profilo ideale dalla Serie A ha voti migliori di Calhanoglu

Non è così semplice migliorare la rosa dell’Inter: è un mantra che abbiamo sentito in diverse occasioni in Serie A negli ultimi anni, ma corrisponde al vero? A giudicare da alcune prestazioni dei nerazzurri in questa stagione, non è proprio così, almeno non del tutto. Alcune alternative ai titolarissimi non hanno avuto il rendimento che ci si aspettava, o meglio il livello del gioco è stato piuttosto altalenante.

Oltre le dichiarazioni di facciata e il diktat di Oaktree, che impone investimenti su calciatori giovani e di grande prospettiva, la dirigenza continua a cercare i profili migliori sul calciomercato per individuare i profili giusti per la rosa attuale. Dal derby contro il Milan, è chiaro che Kristjan Asllani non sia ancora riuscito a garantire ciò che ci si attende da lui in mezzo al campo.

Il regista albanese mostra ancora diversi limiti sotto il profilo difensivo e non è ancora così preciso nello smistamento del gioco offensivo. In molti chiedono un sostituto di primo livello per migliorare ulteriormente la rosa, e in effetti Marotta e Ausilio continuano a seguire diversi nomi che potrebbero proprio fare al caso dei nerazzurri.

Marotta cerca un nuovo regista: il nome giusto dalla Serie A

Uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dall’Inter è di sicuro quello di Adrian Bernabé. Il centrocampista del Parma piace da più da un anno, da quando in Serie B faceva faville e richiamava le attenzioni da parte di diversi club europei. Tra questi c’era anche l’Inter, che però non ha affondato il colpo, preferendo dirottare le sue risorse su altri obiettivi.

I nerazzurri potrebbero passare all’assalto la prossima estate, ma la prima parte di stagione dell’ex Manchester City ha fatto aumentare l’interesse da parte del club nerazzurro. Bernabé ha tutte le qualità che servono in quella zona di campo. È abile nella conduzione del pallone, sa divincolarsi nello stretto e ha un’ampia visione di gioco e lo rende abile anche in rifinitura.

La sua valutazione ora è salita attorno ai 20 milioni di euro, ma nel caso in cui uscisse Asllani, ci sarebbero i fondi per affondare il colpo. La media voto di Bernabé è più alta di Calhanoglu nel 2024/25 in Serie A, arrivando addirittura a 6.55: ora è il momento di puntarci.