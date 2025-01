Asse Inter-Tottenham: affare da 25 milioni, è l’erede di Darmian

L’Inter potrebbe creare un vero e proprio asse sul calciomercato con il Tottenham: l’erede di Darmian può arrivare per 25 milioni di euro

I programmi per il calciomercato dell’Inter stanno cambiando piuttosto in fretta e potrebbero portare novità interessanti in entrata e soprattutto in uscita. L’idea del club era quella di non cedere nessun interprete che sta costituendo una rosa comunque competitiva e in grado di andare avanti per tutti gli obiettivi.

Allo stesso tempo, però, bisogna fare i conti con diverse situazioni che stanno dando dei grattacapi al club, in primis quella di Davide Frattesi. Il centrocampista è entrato nel mirino di Roma, Napoli e Juventus, ma l’Inter resta ferma sulla sua valutazione da 45 milioni di euro e non ha intenzione di scendere, pur avendo assimilato la volontà dell’ex Sassuolo di giocare di più.

Allo stesso tempo, è importante tenere conto anche di dei club di Premier League, in particolare del Tottenham, che ha espresso la volontà di arrivare al ragazzo. Proprio con gli Spurs, si sta creando un asse sul calciomercato molto interessante e che potrebbe portare anche alcuni giovani dei londinesi a vestire la maglia nerazzurra. Vi abbiamo parlato di Radu Dragusin, ma c’è anche un altro giovane che è di gradimento dell’Inter.

Gray piace all’Inter: un jolly in difesa per Inzaghi

Archie Gray ha già mostrato in più occasioni le sue qualità con la maglia del Tottenham. Parliamo di un difensore classe 2006 che ha già totalizzato 13 presenze in Premier League in questa stagione, anche se molte solo da subentrante. Insomma, il ragazzo è in rampa di lancio e va sgrezzato dal punto di vista tattico, ma presenta già una duttilità che farebbe molto comodo a Inzaghi nel 3-5-2.

Può giocare da braccetto di destra, da centrale puro e in prospettiva potrebbe essere adatto anche come esterno. Insomma, un nuovo Darmian che potrebbe imparare molto dai calciatori attualmente in rosa e rivelarsi prezioso nei prossimi anni.

Di certo, sarebbe un rinforzo niente male per la squadra nerazzurra, anche perché sfiora i 190 centimetri d’altezza. Di certo, il Tottenham non è così ben disposto a cederlo, anche perché è un prodotto del settore giovanile e in futuro potrebbe aumentare ancora di più la sua valutazione. Attualmente è già vicino ai 20 milioni di euro, ma non è detto che l’Inter con un’offerta di questo tipo riesca a strapparlo agli Spurs, se non con uno scambio.