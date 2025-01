Kvaratskhelia firma con il PSG, cosa cambia per l’Inter: scudetto e incasso enorme

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è sempre più lontano dal Napoli: cosa cambia per l’Inter tra scudetto e cifre economiche

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo tra colpi di coda e turbolenze, con l’Inter che potrebbe restare invischiata in un effetto domino niente male già nella sessione invernale. La principale trattativa che sta tenendo incollati i tifosi alle notifiche e ai notiziari è sicuramente quella che dovrebbe portare Kvaratskhelia lontano dall’Italia e dal Napoli.

L’esterno offensivo georgiano, protagonista dell’ultimo scudetto conquistato dai partenopei, è uno dei talenti più puri che gioca in Serie A, ma negli ultimi mesi lo scollamento con i campani è stato netto, tanto da chiedere la cessione anche la scorsa estate. Alla fine, era stato Antonio Conte a blindarlo, ma la pace è durata poco.

Il mal di pancia del ragazzo lo porterà a giocare nel PSG già nei prossimi giorni. Resta la delusione del tecnico ex Inter per non essere riuscito a convincerlo della bontà del progetto, ma Kvara vuole maggiore libertà, meno pressioni rispetto a una piazza infuocata come Napoli e guadagnerà anche parecchio a Parigi, con la sicurezza di giocare stabilmente la Champions League e vincere più titoli.

Come impatta l’addio di Kvaratskhelia sull’Inter e sulla Serie A

L’incasso per gli Azzurri dovrebbe essere di circa 80 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere ammortizzata con l’inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche. In ogni caso, resterebbe un ampio tesoretto da reinvestire sul calciomercato e i nomi non mancano, da Skriniar a Xavi Simons, passando anche per Frattesi.

In ogni caso, Conte ha trovato una compattezza tale in difesa e un’alchimia di squadra che gli spunti individuali di Kvaratskhelia non dovrebbero mancare più di tanto nel progetto partenopeo. Nelle ultime giornate, anche senza di lui, il Napoli non ha perso più di tanto negli spunti offensivi e ha trovato una crescita impetuosa da parte di Neres, anche più efficace nell’attacco alla porta.

Insomma, la perdita sarebbe pesante soprattutto per il futuro e nell’impatto nel progetto a lungo termine del Napoli, non tanto per il presente e per l’attuale corsa scudetto. Anche perché Conte deve gestire praticamente solo una competizione e una partita a settimana, per cui andrà avanti con i titolarissimi e senza dubbi. La strada è tracciata e ora inizia a far paura anche all’Inter.