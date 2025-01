Post Frattesi, l’Inter spiazza tutti: è scippo al Milan

Caccia aperta al sostituto del centrocampista romano, dichiaratamente scontento del proprio minutaggio in nerazzurro. La dirigenza ha seguito da vicino un altro profilo in orbita Milan

Il nome di Davide Frattesi resta fra i più caldi della sessione invernale di mercato e non accennerà a sbollire neppure nelle prossime settimane, fino alla scadenza dei termini utili per mettere a segno qualche colpo di spessore.

Per l’Inter, inevitabilmente, si tratterebbe di un’operazione in uscita che avrebbe senso portare avanti soltanto se le condizioni economiche siano effettivamente tanto buone da privare Simone Inzaghi di un profilo che, sebbene poco adoperato in stagione, resta un jolly da sfruttare fino alla fine.

Sul centrocampista ex Sassuolo si è mossa con intenzioni concrete la Roma, a mezzo di un blitz del direttore sportivo Florent Ghisolfi negli uffici nerazzurri di Viale della Liberazione in Milano ma persistono dubbi sulle possibilità di un affondo a prezzo pieno, vicino ai 50 milioni di euro.

Che Frattesi dica addio al progetto di Inzaghi, in ogni caso, è soltanto questione di tempo. Gennaio o giugno che sia, la dirigenza dovrebbe soltanto adattarsi al nuovo contesto e velocizzare o meno la contromossa per sopperire all’assenza del calciatore mediante un nuovo acquisto che faccia felice il proprio allenatore. Nel rispetto, s’intende, delle indicazioni fornite da Oaktree.

Sfilza di nomi a centrocampo, piace anche Bondo del Monza

Ultimamente sono stati tanti i profili sondati come potenziali eredi di Frattesi in qualità di mezz’ala offensiva, da Adrian Bernabé passando per Nico Paz, inclusi Samuele Ricci del Torino e Matteo Pessina del Monza.

Sul mediano della Nazionale Italiana ci sono forti pressioni del Milan mentre sull’ultimo in ordine di menzione, come raccontato in esclusiva da ‘calciomercato.it‘, persistono difficoltà legate allo stretto rapporto affettivo del calciatore con la società brianzola.

Dovrebbe scadere anche la pista per Morten Frendrup del Genoa dopo la chiusura dalla società rossoblu ai sondaggi nerazzurri, mentre il noto portale ha raccontato delle occhiate dell’Inter rivolte all’altro monzese Warren Bondo. Il ventunenne francese piace, ma anche in questa circostanza ci sarebbe da superare la concorrenza della cugina e diretta rivale Milan.