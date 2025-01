Inter, blitz a Milano per chiudere: “Lo cedono a 40 milioni”

Il ds potrebbe avere in programma una visita a Milano: il club, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto all’affondo per l’acquisto

Malgrado le ultime dichiarazioni tese a disinnescare i rumors, sembra che la Roma possa provarci davvero. L’affare è complicato, ma il sogno è ancora vivo. La posizione dell’Inter, però, non cambia: il giocatore non è considerato in vendita e potrebbe uscire solo a fronte di un esborso superiore a quello dell’acquisto di un anno e mezzo fa.

Finora, Florent Ghisolfi, il direttore sportivo della società giallorossa, si è mosso nell’ombra, dialogando soprattutto con il procuratore del giocatore desiderato. Nelle prossime ore non è tuttavia esclusa la possibilità di un cambio di marcia.

Le ultime notizie arrivano da Il Messaggero. Il quotidiano capitolino rivela l’ipotesi di un viaggetto già programmato a Milano da parte del ds giallorosso Ghisolfi. L’obiettivo della puntata milanese, pur se non dichiarato, appare a tutti noto: Davide Frattesi, il centrocampista nerazzurro sfiduciato dallo scarso minutaggio ottenuto al suo secondo anno all’Inter ma, di recente, elogiato dal tecnico Inzaghi e indicato come una risorsa preziosa per la squadra.

🚨Acerbi ha svolto tutta la seduta in gruppo e ci sarà col Bologna ❌Frattesi invece di nuovo non al meglio e andrà ancora in panchina…#Inter pic.twitter.com/CClXFtRfkV — Interlive (@interliveit) January 14, 2025

Blitz a Milano per convincere l’Inter: si muovono i giallorossi

Per la cessione di Frattesi l’Inter chiede 45 milioni. E non sembra disposta a considerare contropartite. La Roma spera comunque in uno sconto, cioè di poter pagare sotto i 40 milioni. Il momento, tuttavia, non appare propizio. E non solo per le dichiarazioni di Marotta e Inzaghi, che hanno confermato la volontà di trattenere il centrocampista, ma anche per via degli infortuni Mkhitaryan e Calhanoglu: mai come ora Frattesi è indispensabile alla causa nerazzurra…

Intanto, Antonio Cassano, a Viva el Futbol, si è esposto per promuovere la cessione di Frattesi. L’ex fantasista barese è sempre stato un estimatore del centrocampista esploso nel Sassuolo e non ha mai nascosto il proprio disappunto della sua gestione sotto Inzaghi: “Frattesi merita una chance in una grande squadra, gli consiglio di lasciare l’Inter“, ha dichiarato l’ex Roma, Milan e Inter. “A 40 milioni di euro lo cedono“.

Voci di corridoio sostengono che la dirigenza nerazzurra non sia affatto soddisfatta delle offerte messe sul tavolo dalla Roma ma che Frattesi stia spingendo per partire… Vuole più spazio, anche se finora, ha giocato in media di più rispetto all’anno scorso.

L’ex Sassuolo ha giocato da titolare contro lo Young Boys, l’Arsenal, il Leverkusen, il Monza, il Torino, l’Udinese, l’Empoli e poi di nuovo l’Udinese in Coppa Italia, ed è entrato spesso dalla panchina. Non si è però distinto in incisività, costruzione e miglioramenti nel gioco difensivo.

L’opinione di un interista vero: “Davide, pensaci bene“

Oltre a Cassano anche Marco Materazzi si è espresso sul caso Frattesi. Forse consapevole delle voci su un imminente blitz della dirigenza giallorossa a Milano, Materazzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha sconsigliato al centrocampista di partire.

“Fossi in Frattesi, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch’io nel 2006, ma non l’ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di Inter“, ha detto Matrix. “Davide, pensaci bene. Lasciare i nerazzurri sarebbe un grave errore.”

Materazzi ha anche sottolineato che il ragazzo dovrebbe tener conto dei segnali positivi: in tanti nell’Inter hanno ribadito che Frattesi è al centro del progetto… La società, che ha fatto grandi sacrifici economici per acquistarlo, ha un credito enorme nei suoi confronti.

“A Roma troverebbe una situazione completamente diversa, complicata dal punto di vista dei risultati”, ha continuato l’ex difensore, “e c’è il rischio di una sorta di sovraesposizione, diciamo così, perché a Roma non ti perdonano nulla. Basti pensare a Pellegrini, romano e romanista come Frattesi: fino al goal nel derby ha vissuto momenti delicati.”