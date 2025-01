Beukema all’Inter, le ultime sull’affare: il piano di Inzaghi e Marotta | INTERLIVE

Il futuro di Sam Beukema potrebbe essere intrecciato direttamente con quello dell’Inter: le ultime informazioni arrivate sul colpo in difesa

Stasera l’Inter se la vedrà con il Bologna in una partita dal pronostico aperto, anche perché sono davvero tanti i calciatori indisponibili per la Beneamata. In ogni caso, sullo sfondo resta anche il futuro e l’Inter sa già dove intervenire, o meglio un ruolo cruciale per definire il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi.

Marotta e Ausilio ormai non hanno dubbi: resiste la volontà di acquistare un nuovo difensore a giugno prossimo, un profilo che possa inserirsi al meglio alle spalle di Acerbi e de Vrij – sempre che rimangano entrambi -, ma che conosca anche bene la Serie A. Nelle ultime ore, si parla sempre di più del possibile arrivo a Milano di Sam Beukema.

Gioca nel Bologna, ha 26 anni e in questa stagione, Vincenzo Italiano non l’ha praticamente mai tolto dal campo, segno che il difensore è un uomo parecchio importante nel progetto dei felsinei. I rumors sull’Inter vanno avanti da tempo, ma ora sembrano arrivati a un punto di svolta in vista della prossima estate.

Beukema all’Inter: come stanno davvero le cose

‘Interlive.it’ ha raccolto diverse informazioni su questa pista. Beukema è ancora giovane e non ha un ingaggio così proibitivo, per cui potrebbe ottenere il favore di Oaktree all’operazione. Sicuramente è stato inserito nella lunga lista di nomi da seguire per il reparto difensivo, ma non è proprio in cima.

Marotta e Ausilio continuano a cercare un marcatore puro, un profilo alla Bremer, molto più che un centrale dai piedi buoni, anche perché il contratto di de Vrij potrebbe essere prolungato addirittura fino al 2027 – la clausola unilaterale dell’Inter potrebbe slittare di un anno.

Beukema è alto 188 centimetri, ma difetta ancora nei contrasti vinti, in più bisogna verificare il suo adattamento da centrale puro della difesa a tre. Insomma, la trattativa non è neanche iniziata, figuriamoci se è già in stato avanzato come alcuni hanno prospettato nelle ultime ore. Il preferito resta Bijol per quella posizione, ma occhio anche a Hien. Anche Scalvini è un nome seguito da anni, ma bisognerà sciogliere prima diversi dubbi economici e tattici: per questo, oggi è un po’ più indietro.