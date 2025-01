Pagelle e tabellino Inter-Bologna 2-2: Thuram si danna, Taremi dorme

Tabellino, top e flop del recupero della diciannovesima giornata di Serie A fra Inter e Bologna: cronaca e pagelle

Scelte quasi obbligate di formazione per Simone Inzaghi, che deve fare a meno di Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu e Frattesi. In panchina ci sono Pavard e Acerbi. Invece, Italiano si affida alla difesa composta dai centrali Beukema e Casale. E poi schiera Orsolini, Ndoye e Odgaard dietro Castro.

Parte forte, il Bologna: all’8′, Moro sorprende la difesa della squadra nerazzurra e fa partire un tiro potente che Sommer devia sul palo. Al quarto d’ora gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro di Moro deviato in rete da Castro. L’Inter, che sembrava non essere nemmeno scesa in campo, si ridesta e al 19′ trova il pareggio con Dumfries dopo una bella ripartenza propiziata da un tacco di Thuram. Ci provano ancora senza troppa efficacia prima Dumfries e poi Dimarco. Lautaro va due volte vicino al vantaggio alla mezzora.

Il Bologna torna alla carica, prima con un tiro alto di Ndoye e poi, al 37′, con un colpo di testa di Odgaard fermato da un provvidenziale Sommer! Nel momento di maggiore sbandamento, Lautaro segna il 2-1: il goal arriva al 45′ su assist di Dimarco. A inizio secondo tempo, l’Inter produce molte azioni pericolose, senza arrivare al goal. Al 64′, il Bologna trova il pareggio con un piatto dal limite di prima di Holm. Sommer chiude bene su Orsolini qualche minuto dopo. Skorupski ferma Taremi lanciato in reta all’80’. Pareggio amarissimo per l’Inter.

TOP e FLOP Inter-Bologna

TOP

THURAM – 7,5 – Splendido primo tempo: tutte le azioni pericolose dei nerazzurri passano dal suo lavoro sporco, dalle sue accelerazioni o dalle sue intuizioni. Nel secondo tempo lotta con grande determinazione su ogni palla. Non molla mai.

BARELLA – 7 – In mezzo a compagni di squadra un po’ svagati e avversari col sangue agli occhi, cerca di far brillare il proprio genio e di coprire varie posizioni correndo come un matto.

DUMFRIES – 7 – Segna il goal che ridà vita alla squadra, poi lotta con grande intensità sulla fascia.

FLOP

ASLLANI – 5,5 – Assodato che non possa reggere il confronto con Calhanoglu, ci aspettiamo da lui l’accenno di giocata decente, una buona chiusura o un passaggio funzionale per giudicarlo bene e incoraggiarlo. Lascia un buco in area sul 2-2 del Bologna. Con tutta la buona volontà non possiamo dargli la sufficienza.

ZIELINSKI – 5,5 – Ha classe, ma gioca a intermittenza. Per gran parte del primo tempo, prima dell’azione del 2-1, sembra un corpo estraneo.

TAREMI – 5 – Sonnacchioso e inconcludente. Gioca come un centrocampista ma dovrebbe essere un attaccante. Sotto porta fa sempre scelte sbagliate.

FRATTESI – 5 – Di nuovo, non pervenuto

Tabellino Inter-Bologna 2-2

MARCATORI: 14′ Castro; 19′ Dumfries; 45’+1′ Lautaro; 64′ Holm

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bastoni 6 (82′, Buchanan 5,5), de Vrij 6, Darmian 6 (69′, Pavard 6); Dumfries 7, Barella, Asllani 5,5 (69′, Frattesi 5), Zielinski, Dimarco 6 (69′, Carlos Augusto 5,5); Thuram, Lautaro 6,5 (75′, Taremi 5). All: Inzaghi 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Holm 7 (76′, De Silvestri 6), Beukema 6, Casale 6, Lykogiannis 6; Moro 6,5 (64′, Pobega 6), Freuler 6 (87′, Erlic sv); Orsolini 7, Ndoye 6, Odgaard 6.5 (67′, Ferguson 6); Castro 6,5 (87′, Dallinga sv). All: Italiano 6

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino