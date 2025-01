Rottura del legamento crociato: cambiano i piani di mercato dell’Inter?

Gli infortuni incidono sul calciomercato di gennaio: stagione finita per il difensore. Ecco la posizione di Inzaghi e la strategia di Marotta

Rottura del legamento crociato del ginocchio. Nel calcio moderno se ne sente parlare sempre più spesso e ormai anche i tifosi hanno imparato che chi subisce un infortunio del genere è costretto a operarsi e a rimanere fuori dai campi di gioco per non meno di sei mesi.

Un incubo per tutti gli allenatori, specie quando capita ad un giocatore titolare. Non fa eccezione José Mourinho, costretto a fare i conti con il grave infortunio rimediato da Rodrigo Becao. Il 28enne difensore centrale brasiliano si è fatto male in campionato in uno dei derby di Istanbul contro il Basaksehir.

Stagione finita per Becao, Mourinho guarda anche in casa Inter per il sostituto

Per lui la stagione è già finita ed è normale che il Fenerbahce – in lotta con gli storici rivali del Galatasaray per il primo posto in Turchia e per raggiungere quantomeno i playoff di Europa League – sia alla ricerca di un sostituto in questa sessione invernale di calciomercato. Lo Special One guarda in particolar modo alla Serie A per rimpiazzare l’ex Udinese e ci sono almeno quattro piste indicate dal tecnico portoghese, una delle quali porta al suo vecchio club, ossia l’Inter.

Calciomercato Inter, Mourinho bussa per Bisseck: fissato il prezzo

L’idea del Fenerbahce è quella di puntare su un centrale difensivo che sia forte ma anche giovane. Ecco perché piace molto Yann Bisseck, a sua volta fermo ai box, ma per un semplice problema agli adduttori che lo terrà fuori per una decina di giorni.

Il tecnico Simone Inzaghi punta molta sul tedesco di origini camerunesi, diventato ormai un co-titolare nel ruolo di braccetto di destra della difesa a tre insieme a Pavard. Anche il presidente Beppe Marotta è intenzionato a puntare forte sul giocatore prelevato dall’Aarhus, tanto da avergli rinnovato il contratto (con adeguamento dello stipendio, ndr) non più tardi di due mesi fa.

Ma è ormai noto a tutti che non esistono incedibili nel calcio: ecco perché l’Inter ha fissato il prezzo del suo cartellino ad una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Decisamente troppi per il club di Istanbul. Sempre in Italia, i Canarini Gialli valutano anche altri profili. Piacciono molto lo spagnolo Mario Gila della Lazio, il nazionale della Guinea Equatoriale Saul Coco del Torino e lo sloveno Jaka Bijol dell’Udinese. Quest’ultimo, peraltro, è anche un obiettivo dei nerazzurri per la prossima estate.