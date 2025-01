L’ex Inter è pronto a dire sì ad Ancelotti: colpo Real Madrid

Il tecnico di Reggiolo, deciso a dare una svolta alla stagione sua e delle Merengues, potrebbe accogliere l’ex giocatore nerazzurro

Tutto sommato, al netto delle scoppole rimediate tanto in campionato quanto in Champions dagli acerrimi rivali del Barcellona – i blaugrana sono stati capaci di vincere 0-4 al Bernabeu in Liga e di rifilare 5 gol in 50′ alle Merengues nella finale di Supercoppa spagnola – il Real Madrid è ancora in piena corsa per i prestigiosi obiettivi stagionali.

In campionato infatti la vetta, occupata dall’Atletico Madrid, dista un solo punto. Più complicato il discorso in Champions, con l’undici di Carlo Ancelotti solo ventesimo nella ‘Phase League’, ma con intatte possibilità, quasi certamente attraverso i Play-off, di fare strada nella massima competizione per club.

Gli infortuni a catena e quella inusuale instabilità difensiva hanno fatto scattare da tempo l’allarme in casa Real: le clamorose figuracce rimediate contro il Barça hanno avuto effetti andati ben oltre uno scontro diretto perso in Liga o una finale consegnata a Lamal e compagni. È tempo di rialzare la testa, di tornare a fare il ‘Real Madrid’ su tutti i campi di Spagna e d’Europa. Magari con un altro allenatore, come qualcuno ha timidamente proposto nelle ultime settimane. O forse con qualche nuovo interprete proveniente dal mercato, con Florentino Perez che al solito potrebbe non badare a spese pur di veder vincere ancora la sua creatura.

Dal Napoli al Real Madrid: come cambia il futuro di Skriniar

Già non troppo apprezzato – per usare un eufemismo – dal tecnico Luis Enrique in quel di Parigi, Milan Skriniar è stato vicino all’addio già nella scorsa estate. A dispetto di dichiarazioni pubbliche in cui lo slovacco aveva assicurato di essere felice al PSG; l’ex nerazzurro è di fatto sul mercato da mesi.

La sua situazione non è sfuggita nemmeno ai top club italiani decisi a migliorare la qualità del loro roster per quello che riguarda il reparto arretrato. Si è parlato di Juve – anche prima degli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal – ma soprattutto di Napoli, Anche qui ben prima dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, che comunque tornerà a disposizione tra non molto.

I soldi incassati dalla cessione di Kvaratskhelia proprio al club di Nasser Al-Khelaifi potrebbero spalancare le porte per un deciso affondo della società partenopea sull’ex giocatore nerazzurro, lasciatosi non proprio bene – anche qui siamo costretti a fare un esercizio di edulcorazione dello stato di cose – con l’ambiente meneghino. Partendo da Marotta e Inzaghi e finendo coi tifosi.

Attenzione però, tornando alle difficoltà difensive del blasonato club spagnolo, al possibile blitz del Real Madrid sullo slovacco: il richiamo della prestigiosa ‘camiseta blanca’ potrebbe essere decisivo nella scelta di Skriniar di accasarsi alla corte di Re Carlo.