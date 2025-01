L’Inter tenta il colpo in difesa: un gigante italiano come nuovo Acerbi

Il futuro dell’Inter sul calciomercato passa soprattutto dalla difesa: i nerazzurri hanno messo gli occhi su un gigante italiano per il post Acerbi

Non è un periodo semplice per Simone Inzaghi sotto il profilo degli infortuni e delle scelte difensive. Il tecnico di Piacenza, infatti, ha dovuto fare a meno per gran parte della stagione di Francesco Acerbi, il cardine della retroguardia nerazzurra, che ha sofferto di diversi problemi muscolari, anche dopo l’operazione della scorsa estate per curare la pubalgia.

Stefan de Vrij ha dovuto vivere un vero e proprio tour de force, anche perché pure Benjamin Pavard è stato a lungo ai box e ci sono stati anche diversi acciacchi per Yann Bisseck e Carlos Augusto. Insomma, la coperta è corta e si sa già che in futuro Oaktree, in linea con la dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio, avallerà un investimento giovane in quella zona di campo.

La proprietà ha in mente proprio un profilo di questo tipo: un talento da far crescere in casa e che magari abbia già confidenza con l’Italia, in modo da affacciarsi subito ai titolari e dare fin dai primi mesi un contributo importante alle spalle dei titolarissimi. Proprio in tal senso, potrebbe spuntarla un nome proveniente dalla Serie B italiana.

L’Inter ha messo gli occhi su Canestrelli: un altro gigante per Inzaghi

Se si analizzano i colpi messi a segno in quella zona di campo negli ultimi anni, balza all’occhio come l’Inter abbia puntato soprattutto su calciatori molto alti e dalle potenzialità fisiche straordinarie, al netto di Pavard, che però aveva curriculum e classe di livello internazionale.

Su questa scia, sono arrivati talenti come Bisseck e Palacios ed è stato seguito un giovane come Leoni. Occhio, dunque, a un nome che sta facendo benissimo in Serie B in questa stagione e gioca con la maglia del Pisa: si tratta di Simone Canestrelli. Ha 24 anni, è un titolarissimo dei nerazzurri e la sua valutazione è inferiore ai 10 milioni di euro.

Nel campionato trionfale dei toscani, che li sta conducendo a una promozione non troppo complicata in Serie A, ha già messo a segno due gol e tre assist, confermandosi come uno dei migliori difensori della categoria. L’Inter potrebbe rinforzare la difesa senza un esborso economico troppo importante, poi starà a Inzaghi delineare il percorso giusto per il talento, ormai pronto al salto di categoria.