Calciomercato Inter, Marotta ha chiuso il primo colpo… dell’estate

Altro possibile rinforzo accostato all’Inter. I nerazzurri trattano con il club e puntare ad anticipare la concorrenza già a gennaio

E’ iniziata un’altra settimana decisiva per l’Inter attesa stasera dal match di campionato contro l’Empoli e mercoledì prossimo dalla penultima sfida del girone di Champions League in trasferta con lo Sparta Praga. In palio, punti importantissimi per restare in scia del Napoli capolista in Serie A e consolidare una posizione tra le prime otto del girone di CL che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Sarà anche un’altra settimana di mercato in casa nerazzurra. Stallo totale, al momento, nella trattativa con la Roma per Frattesi. Bloccata anche la cessione di Arnautovic per il quale il Torino non ha dato seguito ai contatti avuti con l’Inter a inizio anno. Doveva essere una sessione invernale senza novità per l’Inter in entrate e, invece, si sta rivelando più movimentata del previsto.

E’ il centrocampo il reparto sul quale la dirigenza nerazzurra sta lavorando maggiormente. Nei giorni scorsi, ci sono stati incontri a Milano con il presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, arrivato in Italia per trattare la cessione all’Inter del centrocampista argentino Tomas Perez per il quale è in ballo un accordo sui 7-8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo.

Inter, un altro obiettivo a centrocampo: il piano di Marotta

Perez non è l’unico obiettivo dell’Inter per la mediana. I nerazzurri sono sulle tracce anche di Petar Sucic, centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria (in foto in maglia azzurra). Ennesimo talento del calcio croato, già nel giro della Nazionale maggiore con cui ha disputato tutti i match del girone di Nations League, Sucic è un giocatore poliedrico in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo sia a protezione della difesa che in posizione più avanzata come mezzala o sulla trequarti.

Sucic, al momento, è ancora fermo per una frattura al metatarso che si è procurato lo scorso novembre in un match con la nazionale croato. Nonostante lo stop prolungato, l’interesse di alcuni top club europei nei suoi confronti non è svanito. Oltre all’Inter, sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno avviato i primi colloqui con la Dinamo Zagabria per anticipare la concorrenza. La richiesta iniziale è di 15 milioni.

Il piano dell’Inter per Sucic è già deciso. Marotta vuole bloccarlo a gennaio e lasciarlo in prestito alla Dinamo fino a fine stagione. Il suo eventuale arrivo in squadra si concretizzerebbe con l’inizio della prossima annata. Acquisto potenziale pienamente in linea con il nuovo corso impresso da OakTree sul mercato, Sucic potrebbe prendere il posto di Asslani come vice Calhanoglu nell’organico a disposizione di Inzaghi. Una sorta di erede del connazionale Marcelo Brozovic che l’Inter prese proprio dalla Dinamo Zagabria in una sessione di mercato invernale, quella del 2015. All’epoca Brozovic aveva 22 anni, gli stessi che Sucic compirà il prossimo ottobre.