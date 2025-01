Ritorno all’Inter, Marotta lo paga 20 milioni in meno del prezzo a cui l’ha ceduto

Il calciomercato può regalare un clamoroso ritorno a Milano. Per Inzaghi era un titolarissimo e sarebbe felice di riprenderlo in squadra

Negli ultimi anni l’Inter ha dovuto fare i conti con molte partenze importanti. Alcune fondamentali per le casse della società ed altre a costo zero, ma molti giocatori che erano titolari con Inzaghi (e con gli allenatori che lo hanno preceduto) ceduti da Marotta e Ausilio si sono poi pentiti della scelta.

Gli esempi sono tanti e vanno da Mauro Icardi che litigò con Spalletti e fu mandato via con l’arrivo di Conte a Romelu Lukaku, che ha tradito due volte i nerazzurri, fino ai più recenti casi di Milan Skriniar e André Onana. L’ex capitano argentino, dopo una parentesi al Psg, è dovuto andare in Turchia per provare a rilanciarsi al Galatasaray, con cui non è nemmeno riuscito a centrare la qualificazione ai gironi di Champions League.

Il centravanti belga ha fallito miseramente al ritorno al Chelsea prima ed è stato appena sufficiente con la Roma poi. Adesso con il Napoli la sua media realizzativa resta più bassa rispetto ai tempi interisti. Tra i peggiori in assoluto c’è il difensore slovacco: andato via da svincolato, non giocava mai nel Paris Saint-Germain, che alla fine ha deciso di cederlo al Fenerbahce. Infine il portiere camerunese è spesso nel mirino dei tifosi del Manchester United per qualche errore di troppo in Premier League.

Calciomercato Inter, occasione Onana: il Manchester United chiede solo 35 milioni

L’ultima papera di Onana risale allo scorso week end, quando ha perso il pallone in una facile uscita bassa, propiziando il gol di Rutter del Brighton che ha espugnato l’Old Trafford’ con un secco 3-1 che relega i Red Devils al tredicesimo posto in classifica.

Subentrato in corsa a ten Hag, il nuovo manager del Manchester United Ruben Amorim ha intenzione di rivoluzionare la rosa a sua disposizione nel mercato estivo. Tra i rinforzi, si cerca anche un nuovo portiere, con tanti nomi importanti sul suo taccuino: dal connazionale Diogo Costa a Donnarumma passando per Oblak fino ad arrivare a Maignan.

Prelevato nell’estate del 2023 per 47 milioni di sterline (pari a 55 milioni di euro bonus inclusi), secondo i media britannici adesso la famiglia Glazer si accontenterebbe di ricavare 35 milioni di euro dalla sua cessione per non mettere a bilancio una minusvalenza.

L’Inter potrebbe presto trovarsi con la necessità di prendere un nuovo portiere, visto che Yann Sommer ha già 36 anni, 8 in più di Onana. A Inzaghi il camerunese piaceva molto e non dimentica la cavalcata che portò alla finale di Champions League con lui tra i pali.