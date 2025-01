UFFICIALE Inter: accordo chiuso in Arabia

Nuovo partner commerciale di spessore per il club nerazzurro in Arabia Saudita, ecco in cosa consiste l’accordo raggiunto da Antonello con Zain KSA

A due giorni dalla vittoria conquistata con merito e fatica sul campo dello Sparta Praga, l’Inter si accinge ad ultimare gli allenamenti di preparazione propedeutici alla sfida di campionato imminente contro il Lecce.

Nel mentre, però, l’organismo extra-campo del club che fa capolino al dipartimento Media & Communication ha spiazzato tutti con un nuovo importante traguardo commerciale raggiunto, oltretutto, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di mercato.

Tale traguardo non ha nulla a che vedere con la compravendita dei cartellini dei calciatori quanto piuttosto con l’ampliamento della piscina di sponsor coi quali l’Inter collabora ormai da diverso tempo, specie se prendiamo in considerazione quelli esteri.

Ad aver annunciato la firma dell’accordo con Zain KSA, questo il nome del brand saudita, è stato Alessandro Antonello, direttore responsabile dell’area commerciale dell’Inter: “Si tratta della nostra prima partnership in Arabia Saudita, territorio chiave per lo sviluppo del brand Inter con un interesse crescente per i colori nerazzurri”, si legge nel comunicato ufficiale.

Antonello annuncia l’affare Inter-Zain KSA: “Mercato chiave del club”

Quindi ancora, sui canali web del club: “L’accordo permetterà a Zain KSA, azienda leader nella fornitura di tecnologie innovative in Arabia Saudita, di fare il proprio esordio nel calcio italiano. La partnership testimonia l’impegno dell’Inter nell’estendere la propria presenza in Middle East, uno dei key market del Club a livello globale”.

“Questa collaborazione innovativa risponde alle crescenti aspirazioni dei tifosi di calcio nel Regno, attira club internazionali a organizzare attività in Arabia Saudita e riflette il nostro impegno a contribuire all’empowerment dell’ecosistema sportivo nel Paese”, ha infine concluso Maher Al-Fawaz, Chief Sales Officer di Zain KSA.