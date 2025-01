Affare Inter-Milan, è tutto fatto: doppia operazione

Le due rivali sono pronte a salutare i rispettivi giocatori per onorare l’accordo in prestito, manca soltanto il via libera definitivo da parte dei diretti interessati

Ad una manciata di giorni di distanza dalla chiusura ufficiale dei battenti della sessione invernale, sia Inter che Milan sono protagoniste attive della scena di mercato.

I nerazzurri, da una parte, continueranno a far fede alle premesse d’inizio stagione legate alla volontà di non promuovere acquisti superflui, sebbene stesso non possa esser detto sul fronte uscite. In tal senso, infatti, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha preso in esame le offerte sopraggiunte nel corso delle ultime settimane per Tajon Buchanan, per il quale è in vantaggio l’Ajax sul Torino, così come per il difensore centrale argentino Tomas Palacios.

In entrambi i casi si tratta di operazioni a titolo temporaneo volte a permettere ai singoli di macinare minuti preziosi, cosa non resa possibile finora per via dei delicati incastri voluti da Simone Inzaghi. L’ex Talleres dovrebbe aggregarsi al Monza nonostante le sue preferenze restino ancorate sulla voglia di permanenza a Milano, al pari di quanto sarebbe intenzionato a fare anche Luka Jovic per i rossoneri di Sergio Conceicao.

Non solo Palacios, accordo Monza-Milan per Jovic: mancano i due sì

Fra il Milan ed il club brianzolo, ancor più che quanto fatto finora con l’Inter, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima sulla base del quale potrebbe esser ufficializzato l’affare.

L’amministrato delegato Adriano Galliani, in forte pressing per ottenere quanto prima le prestazioni del giocatore, aveva lanciato un ultimatum di sole quarantotto ore alla controparte rossonera prima della risposta definitiva. Ora tutto pende dalle mani dello stesso Jovic, al quale è destinata la scelta sul suo futuro per i prossimi mesi. In tal senso, la giornata di oggi potrebbe essere cruciale per comprendere se vorrà legarsi o meno al destino dell’ultima classificata in Serie A.

Il club brianzolo resta fiducioso sulla buona riuscita dei due accordi, a partire dai quali si potrebbe pensare di ripartire in campionato al fine di scongiurare una pericolosissima quanto prevedibile retrocessione in cadetteria.