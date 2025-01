Inzaghi meglio di Ancelotti e Allegri: un dato zittisce tutti

L’ottimo lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter ha portato un dato eccezionale per l’allenatore: meglio di Ancelotti e Allegri

L’Inter ha tenuto il passo del Napoli battendo il Lecce in trasferta con il netto risultato di 4-0. C’è chi dice che gli scudetti si vincano proprio in queste partite, quelle contro le piccole di Serie A, dove non è proprio possibile lasciare punti per strada. In realtà, l’appuntamento in Puglia è stato particolarmente importante anche a livello personale per Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza ha dato un’identità ben precisa alla squadra, uno stile di gioco riconoscibile e che ha portato ottimi risultati anche a livello europeo, come è chiaro dalla finale di Champions League conquistata e dall’attuale quarto posto in classifica generale.

Proprio in occasione della vittoria contro il Lecce, l’ex allenatore della Lazio è riuscito a scrivere la storia del campionato italiano. Infatti, si tratta del primo tecnico in assoluto a raggiungere il traguardo delle 200 vittorie in Serie A. Ce l’ha fatta in sole 332 partite, addirittura meglio di altri mostri sacri che hanno lasciato il segno nel nostro Paese.

Inzaghi supera tutti: la classifica per le 200 vittorie e il calendario

I numeri dicono che il tecnico di Piacenza ha fatto meglio di Carlo Ancelotti, che ha raggiunto le stesse vittorie in 345 partite. L’ex Milan e Juventus è solo al terzo posto, perché al secondo posto c’è Massimiliano Allegri con 338 partite necessarie. Subito dopo il podio, ma con un distacco abbastanza evidente, si sono piazzati Capello, Trapattoni e Spalletti, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto.

Inzaghi, dunque, può gioire per l’ennesimo risultato favorevole, ma solo per poco, visto che il calendario dei nerazzurri resta particolarmente ostico almeno per i prossimi due mesi. Mercoledì si gioca contro il Monaco: oggi è arrivata la designazione arbitrale con il bosniaco Irfan Peljto che sarà chiamato a dirigere la sfida di Champions League.

Il 2 febbraio sarà la volta di Milan-Inter, il terzo derby stagionale che i nerazzurri cercheranno di far terminare in maniera opposto ai primi due. Bisogna ancora capire quando avverrà il recupero contro la Fiorentina, ma la Beneamata potrebbe giocare contro la Viola sia il 6 sia il 9 febbraio. Il ciclo terribile si chiuderà il 16 febbraio con il derby d’Italia contro la Juventus, un altro appuntamento cruciale della stagione e che non si potrà fallire.