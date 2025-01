Dall’Inter al City, affare già ufficiale: ma si va in tribunale

E anche stavolta, a spuntarla, è stato il Manchester City, a un prezzo assai conveniente; l’ex squadra non si arrende e annuncia battaglia

L’obiettivo nerazzurro, alla fine, è stato ingaggiato dal City di Guardiola, anche se non giocherà ancora in Premier… Parliamo di un diciottenne che ha finora messo insieme meno di 15 gare da professionista e che fino a poco fa aspirava a essere assunto come garzone di un forno.

Il difensore, che ha cominciato a giocare nella Primavera dell’AIK Freetong, uno dei club più importanti in Sierra Leone. Poi si è fatto le ossa nel Freetonians SLIFA, una squadra satellite. A fine agosto 2024 è stato acquistato in prestito annuale dal Real Valladolid, che lo aveva inizialmente inserito in seconda squadra. Già a fine settembre, il classe 2006 figurava già fra i giocatori più considerati dal coach Diego Cocca per giocare in difesa.

Vari club hanno notato il suo talento: il ragazzino, alto uno e novantacinque, ha subito dimostrato grande forza fisica, personalità e istinto. Di conseguenza, il Valladoid ha cominciato a proporgli un rinnovo, per blindarlo con un contratto da professionista. Poi, a dicembre 2024, quando è iniziato il calciomercato invernale, il club spagnolo lo ha riscattato dall’AIK, pagando circa 250.000 euro.

Bah, dalla Sierra Leone al City, ma passando per il Lens

Juma Bah, il giovanissimo difensore centrale sierraleonese esploso in Liga, è però passato nei giorni scorsi al Manchester City, che lo ha pagato circa 6 o 7 milioni di euro. Bah, secondo quanto trapelato, avrebbe rifiutato sistematicamente tutte le offerte di rinnovo del Valladolid, dopodiché avrebbe cominciato a non presentarsi al centro sportivo per le sedute di allenamento. Infine ha comunicato al suo club (il cui presidente è Ronaldo il Fenomeno) di aver intenzione di svincolarsi per cercarsi un altro club.

Nel contratto da non professionista di Bah era infatti presente una clausola rescissoria di 6 milioni di euro, circa. Soldi che il sierraleonese avrebbe avuto dal Manchester City… Il Valladolid ha già annunciato che adirà le vie legali per tutelarsi nei confronti del giocatore e del club inglese. Poi, la sorpresa: il difensore non giocherà in Premier. Di fatto, il neo acquisto del club inglese passerà prima dalla Ligue 1.

Così, mentre il Valladolid parla di una prepotenza, Bah è stato girato in prestito al Lens e giocherà dunque in Ligue 1 fino alla fine della stagione. Intanto, però, il Valladolid ha già reagito duramente, accusando il Manchester City di aver influenzato la decisione di Bah e di aver violato gli obblighi contrattuali. Il club spagnolo ha minacciato azioni legali: Ronaldo, dunque, porterà il City in tribunale. E i dirigenti della squadra iberica continuano a esprimere grande delusione per il comportamento del giocatore e del suo agente.

Ronaldo contro il City: la storia finisce in tribunale

Bah piaceva anche all’Inter, che non ha mai pensato di inserirsi a gamba tesa così come ha fatto il City. Nel frattempo, l’agente del difensore si è difeso dalle accuse parlando di menzogne. Secondo il procuratore Patrick Mork, la situazione è assurda: “Mi sembra tutto irreale e senza senso“, ha scritto sui social. “Ricordo che affinché Juma arrivasse a Valladolid, ho dovuto pagare io le spese di viaggio e soggiorno degli scout del Real Valladolid, investendo i miei soldi… Inoltre, quando la società ha deciso di ingaggiarlo, abbiamo stipulato un contratto di cessione con diritto di riscatto, evitando così ogni rischio economico“.

Secondo Mork, nel contratto, senza alcuna forzatura, il club ha inserito una clausola rescissoria. “Un prezzo per una risoluzione automatica del contratto… E non c’è nulla di irregolare“. Il club spagnolo, quindi, fa male a lamentarsi?

Bah si metterà ora alla prova in Ligue 1, in attesa di poter passare al City. Il caso finirà davvero in tribunale? Non è detto che il club di Ronaldo abbia qualcosa in mano per denunciare City e Bah.