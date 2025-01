Pagelle e tabellino Inter-Monaco 3-0: Lautaro l’ispirato, Asllani sempre un po’ in ritardo

Tabellino, top e flop di Monaco-Inter, ultima partita della prima parte della nuova Champions: la cronaca e i voti della sfida

La squadra di Inzaghi affronta la squadra del Principato con un bottino di 16 punti in classifica: una vittoria potrebbe portare i nerazzurri tra le prime quattro di Champions, tra le teste di serie. I francesi sono invece a 13 punti e puntano a vincere per evitare i playoff. Inzaghi sceglie i titolarissimi. Hutter punta su Maghnes Akliouche.

Al 2′ Zakaria stende Thuram in area: è rigore. Lo tira il Toro: l’esecuzione è centrale e abbastanza forte; Majecki la sfiora ma si fa bucare: è 1-0! Thuram continua a creare pericoli: al 12′ costringe Mawissa al fallo da ultimo uomo che ne determina l’espulsione diretta. Lautaro trova in 2-0 su assist di Barella al 16′: tutto molto semplice per il capitano… Al 21′, Dimarco viene lanciato in area da un passaggio brillare di Thuram. Purtroppo l’esterno tira di destro e manda alto.

All’inizio del secondo tempo il portiere del Monaco ferma benissimo prima Thuram e poi Pavard. Al 66′, Mkhitaryan scatta in contropiede, arriva al limite e tira, Majecki respinge, e Lautaro lo punisce con il tap-in. Poco dopo, al 71′, il Toro arriva in acrobazia su un cross forte di Dumfries: la palla esce da poco. L’Inter raggiunge il suo obiettivo con grande agilità.

Top e flop Inter-Monaco

TOP

THURAM – 7 – Un ciclone. I monegaschi devono solo abbatterlo fallosamente per bloccare il suo avvio devastante, di pura prepotenza, e per l’Inter è una benedizione continua.

LAUTARO – 7,5 – Il Toro è ispirato. La sua tripletta, stasera, rende tutto facile ed esaltante per i nerazzurri. Lautaro Martinez fa tutto alla grande: pressa con la solita, commovente generosità, ci mette forza e convinzione e fa quasi sempre la scelta giusta.

MKHITARYAN – 7 – L’armeno riesce a giocare un’altra meravigliosa partita: le sue imbucate, la gestione dei contropiedi, le chiusure, i fraseggi sono da interprete di classe e grande esperienza.

FLOP

ASLLANI – 5,5 – Soliti errori per l’albanese: passaggi poco precisi, poca incisività negli affondi e mai troppa forza nei contrasti. Quando entra con più decisione, fa fallo o si muove con ritardo eccessivo.

ARNAUTOVIC – 5,5 – Ha due ottime occasioni per segnare e le sbaglia malamente entrambe.

Il tabellino della sfida di Champions League

INTER-MONACO

3-0

4′, (r); 16′; 66′, Lautaro

MONACO (4-2-3-1): Majecki 6; Vanderson 6, Kehrer 5 (46′, Tezer 5), Salisu 5, Mawissa 4; Camara 6 (46′, Magassa 6), Zakaria 5; Akloiuche sv (19′, Henrique 5,5), Golavin 5,5 (79′, Ben Seghir sv), Minamino 5,5 (68′, Michel 6); Embolo 5. All. Hutter 6