35 milioni sul piatto per il giovane gioiello, l’Inter vacilla

Uno dei calciatori dell’Inter è nel mirino di due top club europei. Un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe far vacillare i nerazzurri

Ultima settimana di calciomercato piuttosto movimentata per l’Inter. A inizio sessione ci si aspettava poco o nulla dai nerazzurri che, invece, ora potrebbero accogliere un nuovo rinforzo in prestito.

Nel pre partita della sfida vinta con il Monaco che ha dato all’Inter la certezza della qualificazione diretta agli ottavi di finale, Marotta ha parlato anche di mercato nell’intervista concessa a Sky Sport. Il presidente nerazzurro ha confermato la permanenza di Frattesi e il possibile arrivo di un innesto che “possa inserirsi senza autorità in un gruppo solido.”

Rinforzo che potrebbe essere Nicola Zalewski, principale candidato a sostituire Buchanan ormai vicinissimo all’approdo al Villarreal in prestito. Prestito che è la stessa formula con cui l’Inter vorrebbe prendere l’esterno polacco dalla Roma, un’ipotesi che non convince i giallorossi in quanto Zalewski è in scadenza di contratto tra sei mesi.

Due top club sul gioiello dell’Inter, per i nerazzurri è incedibile ma …

“Cerchiamo giocatori giovani” ha anche dichiarato Marotta nella parte finale dell’intervista a Sky, stesso proposito di altri top club che guardano proprio in casa Inter per investire su possibili rinforzi in grado di ringiovanire l’organico e aumentarne la competitività. Uno di questi è Yann Bisseck.

Non è cominciato al meglio il 2025 del difensore tedesco che si è infortunato in Supercoppa a inizio gennaio per poi rientrare domenica scorsa a Lecce con Inzaghi che lo ha schierato nel secondo tempo. Nonostante qualche prestazione non esemplare (finale di Supecoppa su tutte), all’Inter sono tutti molto soddisfatti della crescita di Bisseck che è seguito con attenzione dal Manchester United e dal Bayern Monaco.

Lo United, in vista della prima stagione completa con Amorim in panchina, avvierà l’ennesima rifondazione. Bisseck potrebbe essere il profilo adatto per migliorare la retroguardia, stesso proposito per il Bayern che non ha ancora rinnovato il contratto di Upamecano in scadenza nel 2026. Per l’Inter, Bisseck è incedibile. OakTree cerca giovani di talento sul mercato e, di certo, non intende privarsi di quelli validi che ha già in organico.

Come spesso accade sul mercato però, un’offerta davvero importante potrebbe stravolgere tutti i piani. Per Bisseck, l’Inter può trattare con una proposta di almeno 35 milioni, cifra che sia il Manchester United che il Bayern Monaco non avrebbero problemi a coprire. Con l’eventuale (ma al momento davvero poco probabile) cessione di Bisseck, l’Inter potrebbe finanziare l’acquisto di un nuovo centrale in un reparto sul quale i nerazzurri interverranno con certezza in estate.