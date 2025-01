Nome nuovo per l’Inter: può arrivare in uno scambio (quasi) alla pari

Svolta improvvisa per quanto riguarda il mercato dei nerazzurri. Marotta e Ausilio lavorano ad un colpo a sorpresa con scambio differito

L’Inter è stata quasi del tutto immobile per buona parte della sessione invernale di calciomercato. Poi si accesa nell’ultima settimana, prima con il prestito del giovane Tomas Palacios al Monza, poi con quello di Tajon Buchanan al Villarreal.

Il passaggio del difensore argentino alla corte di Bocchetti è stato ufficializzato già lo scorso mercoledì. Per l’esterno destro canadese, invece, si è preferito aspettare il match di Champions League contro il Monaco, dal momento che non era possibile modificare la lista Uefa per l’ultima gara della fase a girone unico della massima competizione europea per club.

I nerazzurri avrebbero preferito cedere Buchanan in prestito ad un altro club di Serie A, visto che le pretendenti non mancavano. Si è parlato prima della Roma, in un possibile scambio con Zalewski, poi di Torino, Fiorentina e dello stesso Monza, infine dell’Udinese.

Ma la proposta migliore è stata quella degli iberici: prestito con diritto di riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi. Con i Sottomarini Gialli di Marcelino, attualmente quinti nella Liga, il nazionale canadese potrà lottare per provare a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Calciomercato Inter, Buchanan può essere la carta per Logan Costa

L’Inter già pregusta una succosa plusvalenza, dal momento che Buchanan è stato comprato esattamente un anno fa dal Club Brugge per poco più di 7 milioni di euro. Ora potrebbe essere ceduto al doppio della cifra spesa per prelevarlo dai belgi. Ma c’è anche un’altra opzione: lo scambio con Logan Costa.

Non è un mistero che i nerazzurri siano a caccia di rinforzi per il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi ha spesso dovuto fare i conti con l’assenza per infortunio di Francesco Acerbi e per quanto riguarda il suo alter ego Stefan De Vrij, in Viale della Liberazione non hanno ancora deciso se attivare la clausola per il rinnovo di un altro anno del contratto in scadenza a giugno.

Sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è il nome di Logan Costa. Si tratta di un difensore centrale di 23 anni di piede destro alto 1,90m nato e cresciuto calcisticamente in Francia, ma che poi ha scelto di vestire la maglia della Nazionale di Capo Verde.

Il Villarreal lo ha acquistato lo scorso agosto dal Tolosa per 18 milioni (e lo valuta ancora quella cifra, ndr), battendo la concorrenza del Bologna che voleva farne l’erede di Calafiori. L’Inter, quindi, dovrebbe versare un piccolo conguaglio agli spagnoli per chiudere lo scambio. Chissà che alla fine Costa non riesca a sbarcare davvero in Italia.