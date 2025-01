Oaktree vende l’Inter, clamoroso annuncio: “Più di 1 miliardo e mezzo”

Il punto sulla situazione attuale dell’Inter in mano al fondo statunitense ed i possibili scenari futuri tra domanda e offerta sul mercato internazionale: “Un club così può interessare”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio dell’ultima partita della fase a girone unico di Champions League disputata dall’Inter contro il Monaco, il presidente Giuseppe Marotta non ha nascosto il desiderio di vedere la squadra allenata da Simone Inzaghi rientrare nelle prime otto.

In parte per orgoglio ed attaccamento, certo, ma anche per motivazioni meramente economiche. “I possibili ricavi si aggirano intorno ai 20-25 milioni di euro. Tanta roba, vero?”, aveva riferito nell’intervista pre-gara. Denaro certamente utile ad accrescere ulteriormente l’ammontare degli introiti derivanti dalle competizioni e fatti confluire nelle casse societarie in questi anni di tentativi di ripresa e rilancio del brand, a livello internazionale.

Marotta è poi portavoce principale della proprietà Oaktree, la quale non può che esser altrettanto felice del risultato raggiunto con la qualificazione diretta. Ai vertici del sodalizio statunitense si strofinano le mani a ragion veduta: soltanto in questo modo, oltre che stringendo accordi di sponsorizzazione mirati all’estero ed operando con criterio sul mercato dei trasferimenti, si possono apporre solide basi per riportare i bilanci in positivo.

Un futuro che non necessariamente è destinato a vedere Oaktree ancora lì, dove si trova oggi. È infatti noto a tutti che i fondi d’investimento, per propria natura, abbiano tutto l’interesse a rilanciare società appartenenti al proprio organismo e farne crescere il relativo valore economico. Così da valutarne eventualmente la cessione a terzi, generando un introito attivo di svariate centinaia di milioni di euro.

Crescita mirata e bilanci in positivo, Oaktree sogna la cessione record dell’Inter

Anche l’Inter rientra in questa particolare visione di mercato. Secondo il giornalista Marco Bellinazzo, esperto in materia di finanza calcistica, sarebbe da “escludere una cessione imminente da parte di Oaktree”.

Perché prima “bisognerebbe mettere il club nelle migliori condizioni possibili, per puntare ad una vendita a cifre altissime”, ha poi puntualizzato nel corso dell’intervento a ‘Radio Nerazzurra’.

“Il club ha ridotto il deficit debitorio rispetto al passato. Al termine della stagione attuale si potrebbe persino pensare ad un pareggio fra entrate e uscite. Il fatturato ha già raggiunto un livello record, per cui si può dire che l’Inter sia in salute“, ha aggiunto Bellinazzo nella sua analisi.

Nel momento in cui l’obiettivo dovesse esser raggiunto, Oaktree avrebbe innanzi a sé una vasta scelta di acquirenti. “C’è interesse per la Serie A ed è palese che un club come l’Inter possa suscitare interesse. L’obiettivo del fondo statunitense resta quello di vendere ben oltre il miliardo e mezzo di cui si parla”, ha infine concluso il giornalista.