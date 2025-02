Marotta torna alla carica: vuole regalare questo jolly a Inzaghi

L’Ad nerazzurro, sornione e attento agli sviluppi del mercato, pianifica la prossima mossa: colpo in vista per l’estate

Archiviata con successo la prima fase della Champions League – l’Inter ha chiuso brillantemente al quarto posto, con una difesa granitica che ha incassato un solo gol in otto gare – la Beneamata si rituffa sul campionato, dove ad attenderla c’è proprio quel Milan capace di infliggere ai nerazzurri la prima vera delusione della stagione.

Capace di battere i Campioni d’Italia anche nel derby di campionato dello scorso 22 settembre, il Diavolo rappresenta uno spauracchio che la truppa di Simone Inzaghi vuole e deve assolutamente superare per tenere il ritmo impresso dal travolgente Napoli in Serie A. Intanto però c’è anche da fare i conti con un mercato invernale giunto alle sue battute finali, e che finora ha visto Marotta concludere un solo affare. E per giunta in uscita.

🏆#UCL: agli ottavi l’Inter affronterà la vincente di Juve-Psv o di Feyenoord-Milan – Se dovesse finire dalla parte di Feyenoord-Milan, ai quarti troverebbe una tra Atletico, Bayern, Bayer e Celtic. – Se dalla parte di Juve-Psv, una tra Real, Man City, Bayer e Atletico. pic.twitter.com/HkF8a4dwOP — Interlive (@interliveit) January 31, 2025

Sempre attento alle possibili occasioni last minute, Marotta sta per chiudere l’affare Zalewski. In attesa che il polacco possa rinnovare il suo contratto in scadenza per consentire all’Inter di chiudere per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 6/7 milioni, l’ex Juve lavorerebbe nell’ombra per un affare da concludere con calma il prossimo luglio.

Ritorno di fiamma per Ndoye: c’è la concorrenza del Napoli

Già seguito con interesse proprio dal Napoli come possibile erede del georgiano Kvaratskhelia già accasatosi al PSG, Dan Ndoye non è certo un nome nuovo nella fitta agenda di mercato del massimo dirigente nerazzurro.

La scorsa estate, sull’onda di una straordinaria stagione col Bologna – capace di conquistare, attraverso il campionato, un posto in Champions League – lo svizzero era valutato circa 40 milioni dal club felsineo. Che rispedì al mittente i primi approcci economici avanzati dall’Inter.

Dopo un avvio di stagione non esaltante, il nazionale elvetico ha ingranato negli ultimi mesi: un po’ come gli stessi rossoblù agli ordini del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Il duttile calciatore – capace di giocare come esterno in un 3-5-2, ma anche come ala o come seconda punta – sarebbe perfetto per le esigenze di mister Inzaghi.

Ecco che allora Marotta e Ausilio potrebbero attendere proprio la chiusura del mercato invernale per iniziare a lavorare concretamente sul suo profilo. L’obiettivo è quello di un colpo estivo a prezzi ridotti rispetto all’estate precedente. Sempre che nel frattempo Manna e Conte non decidano di affondare il colpo per Ndoye nelle ultime ore di scambi.