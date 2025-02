Inzaghi ha già il ruolo ideale per Nico Paz: come cambia il gioco dell’Inter

L’Inter ha messo nel mirino Nico Paz per l’estate: come cambierebbe il gioco dei nerazzurri sotto il profilo tattico

Il calciomercato di gennaio non sta portando in dote grosse operazioni per l’Inter, o meglio affari che possono cambiare in maniera sostanziale le gerarchie nel club nerazzurro. Anche Javier Zanetti ha ammesso che la squadra è completa e potrebbe cogliere solo qualche occasione in entrata da qui alla fine della sessione invernale.

La dirigenza, però, si sta già muovendo in ottica estiva e con obiettivi chiari e già scanditi sui taccuini di Marotta e Ausilio. Uno dei nomi che piace di più alla dirigenza nerazzurra e in cima alla lista di obiettivi della Beneamata resta Nico Paz. Dopo un passato di pregio nelle giovanili del Real Madrid, sta facendo grandi cose con la maglia del Como, rivelandosi uno dei migliori centrocampisti offensivi del campionato, a dispetto della giovane età.

La situazione contrattuale dell’argentino, però, non resta di facile soluzioni. I lombardi vorrebbero pagare per eliminare qualsiasi clausola in favore del Real Madrid e poi cederlo, al massimo, a peso d’oro. I Blancos, però, non hanno intenzione di perdere il controllo del cartellino del trequartista e l’Inter, che resta in attesa, vorrebbe impostare un’operazione stile Brahim Diaz.

Inter su Nico Paz: dove giocherebbe nel 3-5-2 di Inzaghi

Pur sottolineando le qualità di Nico Paz, alcuni hanno sottolineato che il talento ha sempre giocato in un contesto tattico diverso rispetto al 3-5-2 di Inzaghi. Pur avendo grande mobilità nel gioco e nei suoi centrocampisti, l’impostazione di Inzaghi si basa su contesti rigorosi, una sorta di caos ordinato in cui i vari Barella e Mkhitaryan possono abbassarsi fino a diventare primi costruttori di gioco e possono inserirsi anche nell’area di rigore avversaria.

La heatmap di Nico Paz in questa stagione evidenzia come non verrebbe all’Inter per fare la seconda punta, piuttosto sarebbe un vero e proprio centrocampista totale. Al Como è libero di cercarsi la posizione in giro per il campo e spesso sceglie di giocare come mezzala sinistra, venendo a prendere il pallone basso e pilotandolo verso la difesa avversaria.

Dove giocherebbe Nico Paz❓ “Non servirebbe alcuna rivoluzione nel modo di muoversi dell’argentino, già abituato a creare superiorità nella zona sinistra del campo e come centrocampista puro. Nel gioco di Inzaghi sarebbe la mezzala perfetta con il vizio di gol e assist”. pic.twitter.com/rCNOhxVwIH — Interlive (@interliveit) January 31, 2025

L’argentino aggiungere qualità in dribbling, all’assist e facilità nei palloni verso le punte. Gli verrebbe chiesto di partecipare in fase difensiva, ma in avanti potrebbe aumentare ulteriormente l’imprevedibilità e il numero di gol e assist. Insomma, sarebbe l’erede perfetto di Mkhitaryan.