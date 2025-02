Milan-Inter, è una furia in panchina: manda subito in 3 a scaldarsi

Milan e Inter è iniziata subito ad altissima intensità: l’allenatore è diventato una furia durante il corso del primo tempo

È un derby che non lascia respiro quello tra Milan e Inter. Le due squadre hanno iniziato molto bene la partita con aggressività, grinta e senza concedere più di tanto agli avversari, ma soprattutto regalandoci una partita ad altissimo ritmo, quasi al livello di Premier League.

In un match in cui si va a fiammate, e in cui gli uomini di Inzaghi stanno creando un po’ di più, ci sono stati anche dei momenti di grande nervosismo, soprattutto in panchina. Come al solito, stiamo vedendo un indemoniato allenatore interista in panchina agitarsi e dare indicazioni ai suoi uomini.

Il gesto che ha attirato l’attenzione di tutti, però, è stato quello di Sergio Conceicao, che poco prima del 20esimo minuto di gioco si è scatenato e ha mostrato tutta la sua rabbia per l’atteggiamento dei suoi e ha addirittura mandato tre uomini a scaldarsi. Secondo quanto riferito da ‘DAZN’, non c’era assolutamente alcun problema fisico.

Semplicemente al portoghese non sono piaciute le uscite e alcune interpretazioni individuali, con Abraham tra i più richiamati. Tra chi è andato a scaldarsi c’erano Jimenez e Terracciano, poi si è aggiunto anche un altro componente della panchina. Poi evidentemente le difficoltà tattiche si sono lenite e il portoghese non ha ancora effettuato cambi.