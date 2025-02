Milinkovic-Savic all’Inter con Inzaghi: l’annuncio arriva dalla Serbia

L’ex centrocampista della Lazio gioca attualmente in Arabia Saudita con l’Al Hilal. Le voci di mercato lo hanno accostato spesso ai nerazzurri

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è stato accostato all’Inter più e più volte negli ultimi anni nelle diverse sessioni di calciomercato che si sono susseguite. Lo sbarco di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile, poi, non ha fatto altro che alimentare le voci.

E’ proprio sotto la gestione del tecnico piacentino alla Lazio che il centrocampista serbo è esploso, diventando tra i migliori nel suo ruolo a livello europeo. Insieme hanno conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane con il club capitolino, inoltre Milinkovic-Savic è stato votato miglior centrocampista della Serie A e per due volte è entrato nella formazione migliore della stagione nel 2018 e nel 2022.

La prossima estate l’Inter potrebbe operare alcune operazioni a centrocampo: dopo essere riusciti a trattenerlo a gennaio, non è detto che Frattesi non possa fare le valigie a giugno. C’è poi da fare i conti con i possibili nuovi assalti del Bayern Monaco a Calhanoglu e non bisogna dimenticare che il sempreverde Mkhitaryan ha appena compiuto 36 anni. Insomma, il Nazionale serbo potrebbe far molto comodo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Nisavic su Milinkovic-Savic: “Ci sarebbe il tempo, ma idea poco realistica”

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo serbo Dimitrije Nisavic, che nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CMIT ha fatto il punto della situazione sul calciatore dell’Al Hilal.

“Sergej Milinkovic-Savic ha fatto molto bene alla Lazio. E’ un ottimo ragazzo, con un grande talento, ma non mi ha mai impressionato del tutto – ha spiegato il giornalista di ‘Meridian Sport’ – Non ho mai visto il fuoco nei suoi occhi. Adesso è diventato una stella in Arabia Saudita e penso che gli piaccia stare lì.