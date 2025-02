Blitz per Thuram o Barella: 50 milioni più il top player

L’Inter sembra aver abdicato all’idea di ingaggiare un top: Juve e Milan acquistano prendono campioni e i nerazzurri stanno a guardare

I bianconeri, seppure in prestito, hanno messo in rosa giocatori di prestigio come Kolo Muani, Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly. Il Milan ha risposto con Walker, Gimenez e Joao Felix. E pare che il fantasista portoghese del Chelsea fosse stato offerto anche ai nerazzurri. A Piero Ausilio non sarebbe dispiaciuto dare a Inzaghi la possibilità di rinforzare la squadra con un giocatore tecnico come il venticinquenne ex Benfica e Atletico.

Per poterlo accogliere, l’Inter avrebbe però dovuto cedere almeno uno fra Correa e Arnutovic. Non è stato possibile, e dunque dal mercato di gennaio è arrivato solo Zalewski in prestito, ma solo per far fronte all’uscita di Buchanan, che reclamava più spazio. Oltre a Joao Felix sembra che il ds nerazzurro abbia anche provato a chiedere in prestito Marco Asensio: potrebbe esserci stato un contatto con i suoi agenti.

Il mancino del PSG, finito nei giorni scorsi in prestito all’Aston Villa, è un trequartiste adattabile a seconda punta e ad attaccante sterno di grande spessore. Limitato nella sua esplosione da vari infortuni, è riuscito comunque a farsi notare, prima con la maglia del Real e poi con quella del PSG come un fantasista dalla brillante tecnica, bravo nel centrare la porta da quasi ogni distanza, veloce e tatticamente molto preparato.

E non è detto che il suo nome non potrebbe tornare di moda a giugno, dopo la fine del prestito in Premier, quando entrerà nel solo ultimo anno di contratto con PSG… I francesi potrebbero offrirlo all’Inter a prezzo scontato.

Il PSG offre il top: Asensio contropartita parziale per arrivare a Thuram o a Barella

Non è più un ragazzino, lo spagnolo: si avvia ai trenta. E Oaktree ha chiesto espressamente di puntare su giovani dall’ingaggio e dal prezzo contenuto. Marotta e Ausilio, però, sanno benissimo che continuare a lottare ai massimi livelli, oltre ai giovani, servono anche giocatori pronti. L’importante è che non costino troppo. Ecco perché almeno un giocatore di alto profilo potrebbe essere trattato a fine stagione.

Poco importa che si tratti di parametri zero o di un’occasione di mercato, come quella che potrebbe portare appunto al trequartista del PSG. I francesi potrebbero chiedere intorno ai 20 milioni, forse qualcosina in meno qualora lo spagnolo spingesse per la cessione.

🎶 His name is Marco, Marco Asensio 🎶 pic.twitter.com/ZmglVKKqkx — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025

Molto probabilmente, dopo il contatto instaurato con l’agente dell’ex Real Madrid, l’Inter potrebbe rimanere all’erta. E il PSG potrebbe sfruttare la situazione per poter arrivare a Thuram, oppure a Barella. L’offerta dei parigini potrebbe essere di 50 milioni di euro più il cartellino di Asensio. Non una prospettiva graditissima a viale della Liberazione.

Lo spagnolo, almeno in teoria, è un profilo che interessa, ma non come nome da inserire come contropartita nella cessione di un top-player. Per il resto, da molti anni a questa parte, ormai, l‘Inter continua a essere uno dei club più attivi sul mercato… Peccato che si svegli sempre dopo la chiusura del mercato di riparazione per fermarsi a fine maggio, poi riprendere a inizio settembre e ribloccarsi a Cadopanno!