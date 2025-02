De Zerbi apre alla cessione: affare da 10 milioni per l’Inter

Il difensore canadese potrebbe tornare utile ad Inzaghi dal prossimo anno in caso di partenza di uno dei senatori nerazzurri, un dato fa sorridere l’OM

Nonostante il concetto fosse stato ribadito più volte nel corso dei mesi passati, la dirigenza nerazzurra ha dovuto tornare sui propri passi. Questa sessione invernale, dacché doveva esser priva di movimenti significativi sul mercato, ha visto infatti l’Inter parte attiva con due partenze ed un innesto davvero niente male.

Con questo nuovo assetto, privo di Tomas Palacios e Tajon Buchanan ma energizzato dal brio di Nicola Zalewski, il tecnico Simone Inzaghi dovrà stringere i denti fino al termine del proprio cammino stagionale. Poco male, visto che tutti i reparti sembrano esser al proprio posto ed in buona salute complessiva.

Certo preoccupa ancora un po’ la situazione difensiva, dopo le tante vicissitudini che hanno caratterizzato l’ultimo spezzone dell’anno appena trascorso fra il duplice ko di Francesco Acerbi, gli straordinari fatti da Stefan de Vrij e l’avvicendamento Bisseck-Pavard. Ci sarà comunque tempo e modo per analizzare meglio la situazione e capire in che modo la squadra potrà rinforzarsi in estate.

A dare un aiutino in quest’ottica potrebbe essere un altro connazionale nonché collega di Inzaghi, Roberto De Zerbi, direttamente dalle file dell’Olympique Marsiglia.

L’OM incassa troppi gol, può cambiare la difesa con l’uscita di Cornelius

Il tecnico italiano alla guida del club francese sta compiendo un cammino tutto sommato soddisfacente, al di là del distacco di dieci punti dal PSG primo classificato. A dare le maggiori soddisfazioni è il reparto avanzato, fresco dell’innesto dell’ex Rennes, Amine Gouiri; mentre in difesa ci sono diversi aspetti migliorabili.

Motivo per cui dalla prossima estate De Zerbi potrebbe essere autore o suggeritore di qualche cambiamento in organico, dando il via libera alla propria direzione sportiva di lasciar partire gli elementi meno saldi. Fra questi, forse un po’ a sorpresa, potrebbe figurare il centrale canadese Derek Cornelius.

Approdato in Ligue 1 soltanto un paio di stagioni fa, il ventisettenne Cornelius si è guadagnato la propria posizione in organico con grande impegno. Finora è stato impiegato in tredici occasioni, fornendo al proprio tecnico una buona base per il turnover.

Curiosando nei dati statistici, si può persino notare un fattore determinante a suo favore: quando Cornelius è in campo, che sia per poco o per l’intera durata di una partita, l’OM vince sempre. O quasi.

In un solo caso, contro il Salisburgo, il canadese era presente e la partita è andata persa. Le altre sconfitte, invece, contro Auxerre e Nizza, sono sopraggiunte mentre era assente, vuoi per infortunio o scelta tecnica.

Che sia frutto del destino o meno, un dato è comunque certo: il Marsiglia incassa troppi gol e questo non piace. Se arrivasse un nuovo difensore, come prevedibile, Cornelius potrebbe fare i bagagli per una decina di milioni e non si esclude che fra le candidate sul taccuino dei suoi agenti possa filtrare anche l’Inter.