Inter in pressing su Ricci: Marotta si muove per anticipare il Milan | INTERLIVE

Samuele Ricci piace molto all’Inter per rinforzare il centrocampo la prossima estate: la mossa di Marotta per anticipare il Milan

L’Inter è rimasta ferma nello scorso calciomercato e in quello estivo, se non per operazioni minori legate ai più giovani, ma tra qualche mese la musica potrebbe cambiare. Certo, sempre con i parametri di Oaktree. La proprietà americana non ha intenzione di iniziare le spese pazze, ma vuole bilanciare cessioni e nuovi acquisti, puntando essenzialmente su calciatori di prospettiva e con ingaggi non eccessivamente elevati.

Anche a centrocampo ci saranno diversi cambiamenti che partiranno dalla convinzione che solo in pochi sono intoccabili nello scacchiere di Simone Inzaghi. Si tornerà a parlare dell’uscita di Davide Frattesi e anche Kristjan Asllani e in bilico, ma solo se arriverà un’offerta giusta attorno ai 30 milioni di euro.

Neanche Hakan Calhanoglu è assolutamente certo di restare. Una volta superati i 30 anni, con una proposta di circa 50 milioni di euro da parte di un’altra big europea, l’Inter sarebbe costretta a dire di sì. Per questo, Samuele Ricci è un nome molto attuale per il centrocampo dei nerazzurri. È giovane, italiano e sta già dimostrando il suo valore in Serie A, ma non sarà facile arrivare al regista.

Inter pazza di Ricci: c’è da fare i conti con la concorrenza del Milan

Secondo quanto raccolto da ‘InterLive.it’, Marotta e Ausilio hanno deciso di alzare il pressing su Ricci per la prossima estate. Il calciatore del Torino è considerato l’uomo giusto per migliorare il reparto, sia come vice Calhanoglu sia come possibile erede del turco.

Le sue geometrie gli permetterebbero di essere al centro del gioco di Inzaghi in poco tempo, ma potrebbe essere utilizzato anche come mezzala grazie a un buon tempo di inserimento, e quindi imporsi anche nella posizione di Mkhitaryan.

I problemi per una trattativa comunque non semplice sono essenzialmente due: il primo è rappresentato dalla concorrenza del Milan. I rossoneri portano avanti i contatti da mesi con l’entourage del ragazzo e sono in pole position. Il nuovo progetto degli eterni rivali cittadini crea entusiasmo, per cui non sarà facile scalzarli. E poi c’è da considerare il prezzo del calciatore che, dopo il rinnovo di contratto con il Torino, è schizzato a 40 milioni di euro.

Si sta creando un caso simile a quello di Gleison Bremer, in cui non ci si può fidare di una valutazione al ribasso accordata da Urbano Cairo. L’Inter è comunque determinata a presentare un’offerta e ragionare sull’inserimento di contropartite tecniche.