Il ko costa caro, salta la prima testa in casa Inter

La clamorosa sconfitta del ‘Franchi‘ contro la Fiorentina ha lasciato il segno nell’ambiente nerazzurro: la decisione è definitiva

Sarà la maledizione dei recuperi di campionato, sarà la stanchezza fisica e mentale di un periodo denso di impegni probanti contro avversari agguerriti, ma la sconfitta di Firenze (netta nel punteggio e nel divario di prestazione messa in campo) può davvero costar cara all’Inter.

Le ripercussioni immediate si sono avute guardando la classifica: non c’è più un asterisco a lasciare credere di essere appaiati al Napoli, che viaggia a ritmi forsennati solitario in testa alla graduatoria. La possibilità di agguantare i partenopei a quota 54 punti è svanita in un qualsiasi giovedì di febbraio. Esattamente come crollò in pezzi il sogno del secondo scudetto consecutivo nell’aprile 2022, quando la ‘papera’ di Ionut Radu consegnò al Bologna la vittoria del match, e ai rivali cittadini del Milan lo Scudetto.

Le differenze rispetto alla delusione di tre stagioni fa è che quest’anno manca ancora tanto alla fine del campionato: il tempo e le qualità per recuperare il distacco ci sono, anche se lo scontro diretto del 2 marzo a casa di Conte preoccupa non poco.

Tra i calciatori che maggiormente hanno deluso nel disastro del ‘Franchi‘ – e a dire il vero deficitari sin dalle prime gare della stagione – c’è sicuramente Marko Arnautovic, l’attaccante austriaco che proprio non riesce a non far rimpiangere Lautaro e Thuram ogni qualvolta viene chiamato in causa dal tecnico piacentino.

Arnautovic al passo d’addio: decisione presa

Due gol e un assist distribuiti in 14 apparizioni stagionali per 350′ sul terreno di gioco. Questo il magro bottino del 35enne di Vienna alla sua seconda annata consecutiva con la maglia nerazzurra. Titolare di un contratto in scadenza nel prossimo giugno, l’ex Bologna non ha alcuna speranza di veder rinnovato il proprio accordo con i meneghini. Una delle ultime occasioni gli è stata data proprio a Firenze, ma il suo ingresso in campo al 70′ al posto di uno spento Mkhitaryan non ha prodotto i risultati sperati.

Al di là del magro bottino realizzativo in termini personali, l’atteggiamento in campo e l’imprecisione in zona gol hanno caratterizzato in negativo non solo la pur ottima (per la squadra) scorsa annata, ma anche questa prima parte abbondante di stagione.

I vertici dirigenziali hanno preso la loro decisione: Arnautovic a luglio sarà libero di andare altrove da free agent, senza vincoli contrattuali di alcun tipo con l’Inter.