DIRETTA Inter-Fiorentina: si rivede Acerbi dopo due mesi, Dimarco nemmeno in panchina | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano di nuovo la Fiorentina di Palladino nella 24esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve la Fiorentina a Milano nel monday night che chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida che si ripropone a campi invertiti ad appena quattro giorni di distanza, che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Dumfries, cercano la rivincita immediata dopo la pessima figura fatta giovedì scorso a Firenze, quando sono stati sconfitti con un netto 3-0, che ha portato le firme di Ranieri e due volte Kean, nella prosecuzione del match interrotto lo scorso 1 dicembre per il malore occorso a Bove. Lo scopo è quello di voltare subito pagina e tornare alla vittoria per non permettere al Napoli di andare in fuga per lo scudetto. I viola di Raffaele Palladino, che a loro volta devono fare a meno di Comuzzo appiedato dal giudice sportivo, sognano il bis ravvicinato per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Fiorentina live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FIORENTINA

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Inter e Fiorentina. In difesa torna Acerbi dopo due mesi, sugli esterni Darmian e Carlos Augusto al posto dello squalificato Dumfries e dell’acciaccato Dimarco, nemmeno in panchina. Davanti ancora Thuram e Lautaro.

Palladino col 4-4-2, Beltran a supporto di Moise Kean. In panchina i nuovi acquisti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Simone Inzaghi FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. All.: Palladino

ARBITRO: La Penna di Roma 1