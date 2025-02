Thuram ko, ‘terrore’ Inter: cosa ha detto Barella a Inzaghi

C’è grande ansia in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram: il francese è stato costretto a uscire dal campo contro la Fiorentina

L’Inter è costretta a vincere contro la Fiorentina per accorciare sul Napoli e finora il compito sta riuscendo ai nerazzurri, dato che un gol di Lautaro Martinez, con la collaborazione di Pongracic, ha portando avanti i campioni d’Italia in carica.

Un’altra notizia, però, ha lasciato l’urlo in gola strozzato ai tifosi, ancora preoccupati per l’uscita dal campo di Marcus Thuram. Verso la metà del primo tempo, Nicolò Barella si è rivolto a Simone Inzaghi dicendo che il bomber non stava bene. L’allenatore ha subito mandato a scaldare Marko Arnautovic.

Il francese ha provato per qualche minuto, poi è stato costretto a lasciare il campo subito prima del calcio d’angolo da cui è arrivato il gol dell’Inter, proprio al posto dell’austriaco ex Bologna. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore, ma cresce l’ansia in vista dell’impegno contro la Juventus. A questo punto, Thuram è a rischio per il derby d’Italia.

Inoltre, il cambio di Inzaghi ha dato anche nuove indicazioni sulle gerarchie in attacco. Ancora una volta, l’allenatore di Piacenza ha preferito Arnautovic a Taremi, relegando ancora una volta l’iraniano a quarta scelta.

AGGIORNAMENTO 21:40 – Thuram è uscito dal campo per una contusione alla caviglia sinistra. Lo staff medico valuterà domani l’entità del problema, ma resta in dubbio per il match contro la Juventus.