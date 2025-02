Carlos Augusto è il jolly perfetto per Inzaghi: un dato è impressionante

Carlos Augusto è sempre più importante nell’economia del gioco dell’Inter: un dato dell’esterno è veramente importante per Inzaghi

Simone Inzaghi ha sempre più necessità di ruotare le forze in una stagione piena di impegni e con un calendario per certi versi folle, in cui è impossibile mantenere sempre la formazione titolare. In tal senso, le seconde linee rappresentano un valore fondamentale e dal loro rendimento passerà gran parte dei risultati di questa stagione.

Tra i calciatori che sulla carta non sono inamovibili dal primo minuto c’è di sicuro Carlos Augusto. L’esterno ha ricevuto diverse critiche, ma la sua crescita è veramente importante da quando è arrivato a Milano. Con il tempo Simone Inzaghi è riuscito a impostarlo come braccetto di sinistra e come esterno alto, per cui è un elemento essenziale sia come sostituto di Bastoni, sia al posto di Dimarco.

È successo anche contro la Fiorentina, in cui il laterale ha occupato entrambi i ruoli e fatto bene in tutte e due le posizioni di campo. Non a caso, alla fine del match contro la Viola è stato premiato con il titolo di migliore in campo. Ha colpito un palo, ha realizzato l’assist decisivo ed è stato quasi impeccabile a contrasto e nella proposizione del gioco.

Carlos Augusto essenziale per Inzaghi: i suoi dati

La heatmap di Carlos Augusto evidenzia come ormai l’ex Monza sia totalmente a proprio agio su tutta la fascia sinistra, con la capacità di trovare sempre il tempo di inserimento giusto o di rientrare quando è necessario. Ha superato del tutto l’infortunio accusato nella prima parte di stagione e ora sta mostrando tutte le sue qualità, venendo schierato praticamente in tutte le partite.

Contro la Fiorentina ha messo al centro ben cinque cross, con due passaggi chiave e ben tre salvataggi in fase difensiva. Insomma, un vero e proprio muro decisivo per l’Inter, ma con un dato ancora più impressionante. Ha disputato sette duelli aerei e li ha vinti tutti e sette, dimostrando di poter essere un’arma impropria anche in questo fondamentale.

🆙La crescita di #CarlosAugusto continua! Ormai è diventato un vero jolly per Inzaghi sulla fascia sinistra. Migliore in campo contro la Fiorentina, attento e solido in entrambe le fasi di gioco. Motorino mancino pic.twitter.com/TmvbUEP6YI — Interlive (@interliveit) February 12, 2025

Non a caso, il sito di statistiche SofaScore ha scelto di assegnargli un’alta valutazione di 8,1. Ora Carlos Augusto deve continuare così e potrà togliersi tante soddisfazioni, anche con la maglia della Nazionale brasiliana.