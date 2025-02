Il messaggio di Inzaghi ad Asllani: cambia il ruolo nell’Inter

Simone Inzaghi ha lanciato un messaggio ben preciso a Kristjan Asllani: il ruolo nell’Inter cambia ancora per l’albanese

L’Inter ha iniziato la stagione con delle gerarchie ben precise, che vedono Hakan Calhanoglu come regista titolare di riferimento e senza troppi dubbi, alle sue spalle Kristjan Asllani e Piotr Zielinski come una sorta di jolly abile ad agire al posto di Mkhitaryan, ma anche nel cuore del gioco davanti la difesa.

Nelle ultime settimane, però, le gerarchie sembrano essere un po’ cambiate. In primo luogo, bisogna sottolineare che il turco è rientrato dopo un infortunio muscolare che l’ha tenuto ai box per un po’ di giorni, non è ancora al top della forma e nelle ultime gare Inzaghi l’ha spesso sostituito, visto che non ha i 90 minuti nelle gambe.

Il suo erede naturale resta Kristjan Asllani, ma la stagione dell’albanese è chiaramente al di sotto delle aspettative. In società, in molti si attendevano che sarebbe stato questo l’anno della sua esplosione definitiva, la stagione in cui avrebbe mostrato chiaramente tutte le sue qualità. In realtà, è inciampato in un paio di mancanze gravi e nella finale di Supercoppa italiana è stato il peggiore in campo, proprio quando ha dovuto sostituire Calhanoglu – al netto degli errori arbitrali.

Inzaghi cambia le gerarchie davanti alla difesa: Asllani ‘retrocesso’

C’è da dire che Inzaghi ha garantito sempre la massima fiducia e protezione ad Asllani. L’albanese è stato schierato, per esempio, in alcuni match cruciali di Champions League e Serie A, l’anno scorso ha giocato contro la Real Sociedad. Insomma, si tratta di un talento su cui l’Inter ha puntato forte, rifiutando offerte superiori ai 20 milioni di euro.

Ora questa fiducia c’è ancora, ma le ultime partite hanno mostrato che il tecnico di Piacenza sta preferendo affidarsi a Zielinski in partite così delicate e non ad Asllani. È successo anche nell’ultimo match contro la Fiorentina, in cui l’ex Napoli ha risposto con un tempo davvero di grande qualità davanti la difesa.

C’è da aspettarsi comunque che da qui a fine stagione Asllani troverà ancora il suo spazio come vice Calhanoglu, ma in partite e momenti particolarmente importanti, Inzaghi potrebbe ancora scegliere l’esperienza di Zielinski per aumentare la verticalità e il tasso tecnico della squadra a centrocampo. E poi a fine stagione si tireranno le somme per stabilire il futuro.