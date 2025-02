Colpaccio Inter, salta tutto col Milan: Zazzaroni conferma!

Il talento era stato ripetutamente proposto ai nerazzurri prima ancora dell’approdo in rossonero, ma la risposta di Marotta non ha portato frutti: reparto Inter al completo

Al di là delle polemiche piovute sul finale della partita contro la Fiorentina, l’Inter ha messo in tasca tre punti preziosissimi per la corsa Scudetto. Oltre questo, Marko Arnautovic è stato fra le note positive della serata.

L’austriaco ha finalmente ritrovato la via del gol dopo aver litigato più volte col pallone sottorete, in molte delle precedenti apparizioni in stagione, sebbene sia ancora presto per parlare di una rinascita completa. Certo è che Simone Inzaghi cercherà di metterlo nelle condizioni di fare bene fino a fine mandato, visto che il suo destino appare ancora lontano dal rinnovo con l’Inter.

A tal proposito, considerata anche l’uscita obbliga di Joaquin Correa, la dirigenza nerazzurra ha messo in moto il proprio ingranaggio di mercato per scovare con largo anticipo i rispettivi sostituti. Ogni nuova mossa, frutto di sondaggi oculati e prolungati, verrà finalizzata soltanto in estate; eppure diverse fonti hanno confermato che già nel corso della passata sessione invernale la piazza avrebbe avuto la ghiotta chance di dare il benvenuto ad un giocatore dalle grandi qualità.

Joao Felix respinto da Marotta, poi il sorpasso decisivo di Conceicao

Le voci sull’accostamento di Joao Felix all’Inter erano state confermate dapprima dalle dichiarazioni dello stesso presidente, Giuseppe Marotta, nel pre-partita che ha accompagnato l’ultima sfida di campionato.

Sebbene quest’ultimo, senza sbilanciarsi troppo, abbia altresì affermato che nessuna trattativa è stata mai portata avanti o messa in piedi con la finalità di rinforzare il reparto offensivo nerazzurro, perché già completo così com’è.

Alle parole del presidente si sono aggiunte anche quelle del direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, nel corso di un intervento per ‘Pressing’: “Non ci sono state offerte per Arnautovic e Correa, perciò l’Inter no ha aperto a nessuna trattativa in entrata. Il reparto offensivo era già al completo“.

“Dopodiché il Milan ha avuto strada libera per chiudere l’operazione”, ha aggiunto Zazzaroni. Ad aver avuto un ruolo centrale nella buona riuscita dell’affare è stato proprio Sergio Conceicao, allenatore dei rossoneri, con cui Felix spartisce il medesimo agente, Jorge Mendes.

Quindi la conclusione dell’analisi: “Farà bene le prime cinque partite, poi si spegnerà. Oppure riuscirà a trovare la continuità che finora non ha mai trovato. All’Inter lo avranno proposto duecento volte, al Chelsea ha fatto molto male”.