Inzaghi, ciclo finito all’Inter: due cose stanno facendo vacillare il tecnico

Il tecnico, esultante come non mai al fischio finale di Inter-Fiorentina, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura

Il contratto è lì, già firmato fino al 2026 con possibilità, magari durante il corso della presente stagione, di rinnovo per un’altra stagione, come del resto fatto già nel recente passato. La realtà però, si sa, spesso va al di là di un qualcosa che, pur messo nero su bianco con reciproca soddisfazione delle parti, potrebbe essere idealmente e praticamente stracciato.

Improvvisamente, così come inaspettata e cocente è stata la batosta di Firenze, il futuro di Simone Inzaghi all’Inter non appare più tanto sicuro come era fino ad un paio di settimane fa. Forse non è un caso che, appena se ne è data l’occasione (la caduta del ‘Franchi’, appunto) i falchi tiratori abbiano iniziato a criticarlo pesantemente. Attribuendogli gran parte delle responsabilità per la mancata occasione di aggancio in testa al Napoli capolista.

In quest’ottica si spiegherebbe anche l’insolita quanto plateale esultanza dell’ex allenatore della Lazio al fischio finale della seconda gara in pochi giorni contro la Viola, quella vinta a San Siro per 2-1 in mezzo a tante polemiche. Nel post-gara, nel corso di una conferenza stampa meno tradizionale del solito, il tecnico si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, ma la sensazione di un addio a fine anno qualora non arrivasse lo Scudetto aleggia nell’aria come una spada di Damocle sulla sua testa.

Inzaghi, addio Inter? Due indizi parlano chiaro

Secondo gli addetti ai lavori – alcuni dei quali propenderebbero addirittura per un cambio della guardia a fine stagione a prescindere dai risultati sul campo – non c’è solo l’eventuale mancata conquista del titolo nazionale a rendere bollente la posizione del tecnico piacentino.

Fermo restando che se l’Inter non dovesse vincere alcun trofeo nel 2024/25, Marotta sarebbe chiamato ad un esercizio diplomatico non da poco per convincere la proprietà ad affidarsi ancora ad Inzaghi, le tante e ricche lusinghe provenienti dalla Premier League potrebbero far breccia nel tecnico. Sia nel caso in cui la società lo volesse confermare al timone dell’Inter, sia qualora si decidesse per un addio anticipato all’allenatore del ventesimo scudetto nella storia del club.

Riepilogando, Inzaghi potrebbe non essere l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione non solo per decisione del club, magari deluso dall’assenza di titoli nell’anno in corso, ma anche per sua stessa determinazione: iniziare una nuova avventura in un prestigioso club inglese potrebbe essere un ulteriore upgrade in una carriera fin qui piena di vittorie.