Ancelotti gela l’Inter, maxi offerta per la stella nerazzurra

Il tecnico delle Merengues, per nulla certo di lasciare la panchina il prossimo anno, avrebbe puntato il big di Inzaghi: offerta monstre in arrivo

Ogni qualvolta lo danno per ‘morto’, lui risorge. Ogni qualvolta il suo glorioso ciclo al Real Madrid sembra arrivato alla sua conclusione, tira fuori il coniglio dal cilindro. Perfettamente in linea con una resilienza che è già caratteristica del blasonato club iberico che ha ottimamente guidato in questi anni, Carlo Ancelotti non molla.

Vero è che nella stagione in corso il tecnico di Reggiolo è stato perfino al centro di voci che lo avrebbero voluto esonerato a causa di risultati e prestazioni non all’altezza, ma poi ci si ritrova a metà febbraio a fare un bilancio tutt’altro che negativo.

Primo in classifica in Liga, sebbene il margine sulle inseguitrici si sia assottigliato nelle ultime settimane, e con un piede e mezzo negli ottavi di Champions League grazie alla fantastica rimonta ottenuta nei minuti finali (e quando, altrimenti) ai danni del Manchester City di Pep Guardiola.

In mezzo, due batoste rimediate dai rivali storici del Barcellona, capaci di vincere 0-4 al Bernabeu in campionato e di umiliare le Merengues nella finale di Supercoppa spagnola con un perentorio 2-5. Ferite aperte che dalle parti di Concha Espina nessuno ha dimenticato, ma il credito di cui gode Re Carlo presso la dirigenza della Casa Blanca è tale da lasciarlo al sicuro almeno fino a fine anno. Anzi, attenzione alla possibilità che l’allenatore italiano resti alla guida del club anche per la prossima stagione.

Ancelotti non lascia, anzi rilancia: obiettivo Bastoni

Nonostante le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina del club spagnolo – il favorito d’obbligo resta il grande ex Xabi Alonso, protagonista di uno splendido lavoro in quel di Leverkusen – Ancelotti non sembra avere alcuna intenzione di lasciare quella che ha definito più volte ‘casa sua’. Anzi, in vista della costruzione di un Real Madrid sempre più competitivo, il tecnico ha già puntato alcuni profili in grado di migliorare la qualità complessiva del roster a disposizione.

Dopo aver indicato al presidentissimo Florentino Perez difensori di un certo lignaggio come Virgil van Dijk – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno – Ancelotti ha fatto anche il nome di Alessandro Bastoni come elemento degno di rappresentare la difesa nel nuovo corso merengue.

Già corteggiato da diversi anni da parecchi club di Premier League, l’ex Parma potrebbe partire per un’offerta intorno ai 70 milioni: tanto chiede l’Inter per ragionare su una possibile cessione dell’emblema della linea verde – e italiana – della squadra.