Sta convincendo tutti, Inzaghi lo vuole in rosa per la prossima stagione

Il giocatore scuola Inter sta facendo sfracelli in prestito: Simone Inzaghi ha già preso la sua decisione per il prossimo anno

Inarrestabile. Al suo secondo anno in cadetteria il giovanissimo bomber è letteralmente esploso, issandosi – sebbene attualmente in coabitazione – al primo posto della classifica cannonieri della Serie B. Classe 2005, fratello più piccolo di una famiglia che ha deciso di legare il suo destino ai colori nerazzurri, Francesco Pio Esposito è una delle grandi rivelazioni della stagione.

In prestito secco allo Spezia, che sta trascinando in Serie A grazie a 12 gol in 22 gare oltre ad un grande lavorio in fase di non possesso, il fratello di Sebastiano e Salvatore (quest’ultimo compagno di squadra del centravanti e assist man prediletto per i gol del ‘piccolo’ di casa) tornerà alla base, alla Pinetina, a fine stagione.

Il trasferimento temporaneo alla società bianconera non prevede infatti alcun diritto di riscatto o quant’altro, sebbene con tutta probabilità, soprattutto se lo Spezia dovesse centrare l’obiettivo promozione, verranno fatti tentativi al riguardo. Al di là delle intenzioni della controparte, tanto negli uffici di Viale della Liberazione quanto sui campi dei Appiano Gentile, la decisione sembra esser stata già presa. Simone Inzaghi è rimasto letteralmente stregato dalle qualità dell’attaccante.

Francesco Pio torna a casa: all’Inter per restarci

Con un valore effettivo di mercato che già supera i 10 milioni di euro, il nativo di Castellammare di Stabia potrebbe avere un futuro garantito nella prima squadra dell’Inter se dovesse continuare su questo trend di rendimento e reti. Scaltro, potente, disposto al sacrifico e letale in zona gol, Francesco Pio è il fiore all’occhiello di una famiglia di giovani ed ambiziosi calciatori.

Sia Sebastiano che Salvatore – il più grande dei tre – hanno già sperimentato diversi passaggi in prestito pur essendo legati contrattualmente all’Inter. Il caso dell’attaccante dell’Empoli però ha certamente insegnato qualcosa alla dirigenza meneghina.

Colui che segnò il suo primo gol in Serie A all’alba dell’era Conte all’Inter potrebbe infatti diventare interamente di proprietà del club toscano al semplice versamento di 5 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Tale è l’accordo stipulato la scorsa estate tra l’Inter – che non si è riservata nemmeno un diritto di recompra come nel caso di Giovanni Fabbian al Bologna – e l’Empoli.

Marotta non vuole correre lo stesso rischio: ecco che allora, con tutta probabilità, Francesco Pio la prossima estate si unirà alla truppa nerazzurra. Ma per restarci, come prima alternativa ai titolarissimi Lautaro e Marcus Thuram sul fronte offensivo.