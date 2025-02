Inter, intreccio con Lookman: stavolta Lautaro può davvero partire

L’irruzione sulla scena della big cambia gli scenari di mercato: il valzer degli attaccanti coinvolge anche il Capitano nerazzurro

Anche stavolta, al pari dell’opportunità che la squadra aveva avuto a Firenze, nella sciagurata partita del ‘Franchi’ che, se vinta, avrebbe consentito all’Inter di raggiungere il Napoli in testa alla classifica, l’appuntamento è stato fallito. E proprio nel match più sentito dai tifosi. Dopo un secondo tempo oggettivamente non all’altezza, la Beneamata è caduta sotto i colpi di Kolo Muani e Conceiçao, capitolando in quel di Torino al cospetto della grande rivale Juventus.

La possibilità di sopravanzare in classifica il Napoli, fermato sul pari dalla Lazio all’Olimpico, è stata così gettata alle ortiche, con l’aggravante di non esser nemmeno riusciti a mantenere inalterata la distanza dalla capolista. Tra i giocatori che maggiormente hanno deluso nel big-match con i bianconeri c’è sicuramente Lautaro Martinez, per una sera tornato a litigare col gol dopo l’ultimo prolifico periodo sotto porta.

L’attaccante argentino non ha sfruttato un paio di buone occasioni che nel primo tempo avrebbero potuto indirizzare la gara dalle parti della Pinetina, e così l’Inter è tornata a Milano senza punti e con diversi rimpianti su come sarebbe potuta andare la partita se nella prima frazione il suo bomber principe fosse stato letale.

Tralasciando per un momento l’attualità e volendo guardare al futuro, le notizie provenienti dalla Spagna forse preoccupano ancor più del presente. La big iberica starebbe infatti per tornare alla carica per l’attaccante sudamericano, visto come erede perfetto di Antoine Griezmann, destinato alla MLS nonostante la straordinaria stagione con la maglia dell’Atletico Madrid.

Da Lookman a Lautaro, Simeone fa la spesa in Serie A

Come riferito dal portale ‘Fichajes.net’, infatti, la stella francese è sempre più vicino ad accettare la milionaria offerta proveniente dagli States per un trasferimento da chiudere nel prossimo luglio. Ovviamente il ‘Cholo’ Simeone non vuole farsi trovare impreparato, e ha già segnato sul taccuino diversi nomi come profili che possano sostituire degnamente ‘Le Petit Diable‘.

Tra questi c’è Alexander Isak, il bomber svedese del Newcastle sul quale le big inglesi hanno già messo gli occhi. Il prezzo d’uscita fissato dai Magpies per lasciar partire il loro gioiello (oltre 150 milioni di euro) ha però scoraggiato gli spagnoli, che programmano di tornare alla carica per l’argentino cercato già da Simeone nelle stagioni passate.

Forte di un contratto con l’Inter fino al 2029, Lautaro non partirebbe per meno di 100 milioni. Una cifra importante anche per l’ambizioso Atletico, che nella scorsa estate ha comunque staccato un assegno da 72 milioni per ingaggiare Julian Alvarez dal Manchester City. Ecco che allora la pista più praticabile potrebbe essere quella che porta ad un altro nerazzurro, ma di Bergamo, come Ademola Lookman, sul quale di recente ha mostrato interesse anche la Juve.