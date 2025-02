L’Inter non ha più fame? Tre big in calo: le mosse del club

L’Inter è sommersa dalle critiche dopo la sconfitta in Serie A contro la Juventus: l’accusa di non avere fame porta a un’analisi dei big

Il giorno dopo un ko pesante come quello contro la Juventus impone delle riflessioni importanti su tutta l’Inter e sull’andamento di questa stagione. In molti continuano a sostenere come i nerazzurri siano sulla carta la squadra italiana più forte in assoluto, ma alla prova del campo, ciò non si sta vedendo sia per la posizione in classifica, sia per lo score negli scontri diretti.

Il calciomercato di sicuro non ha aiutato, ma c’è anche chi sostiene che i calciatori abbiano la pancia piena dopo diverse coppe nazionali portate a casa e lo scudetto dello scorso anno. Le parole di Mkhitaryan nel post partita, che sostenevano che l’Inter spesso scenda in campo un po’ troppo rilassata e sicura di vincere, hanno ancor di più scoperchiato il vaso di pandora.

Anche una voce illustre come quella di Fabio Capello si è espressa senza mezzi termini sul tema a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dirò una cosa forte. Se in Barella vedo lo spirito dello scudetto, in altri interpreti non mi pare ci sia la stessa cattiveria. È una cosa che succede spesso l’anno successivo una grande vittoria”.

La fame dell’Inter e il calo di alcuni big a centrocampo

La cattiveria che possono mettere in campo i nerazzurri è un tema importante, anche perché speso il problema è stato nei gol divorati dalla squadra o in alcune giocate un po’ più svogliate. Anche il centrocampo, però, ha le sue colpe. Negli ultimi anni è stato il reparto trainante, ma ora sembra essersi inceppato, e non solo per una questione mentale.

Hakan Calhanoglu è rientrato dopo un infortunio muscolare serio e non è per nulla al top. Anche ieri non ha inciso e ha sbagliato in occasione del gol subito. Henrikh Mkhitaryan è sempre molto utile, ma sta commettendo un po’ troppi errori nella gestione del pallone, soprattutto negli ultimi trenta metri. E in zona gol si vede poco o nulla.

In questo quadro, non si può non considerare ciò che è accaduto a Davide Frattesi. Dopo le panchine e i tanti rumors di mercato, se ne parla come un divorziante annunciato a fine anno. Inevitabilmente anche lui è stato un po’ retrocesso nelle gerarchie e ha perso un po’ della sua tipica fame. E sarebbe servita parecchio ieri.