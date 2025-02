L’Inter fa spesa a Como: non solo Nico Paz, altro gioiello nel mirino

L’Inter prepara la rivoluzione in attacco e punta i due gioielli del Como. Oltre a Nico Paz ce n’è anche un altro

La deludente sconfitta contro la Juventus ha palesato ulteriormente quello che è un limite ormai conclamato nell’attuale organico dell’Inter ovvero la mancanza di alternative affidabili in attacco ai titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Mehdi Taremi ha deluso ancora una volta con un’altra prestazione al di sotto delle aspettative in una stagione, finora, con solo tre gol all’attivo, peraltro tutti ininfluenti ai fini del risultato finale. Ci si aspettava molto di più dall’attaccante iraniano che Inzaghi comunque continua a coinvolgere nelle rotazioni come Arnautovic e Correa con quest’ultimo che si è rivisto in campo allo Stadium dopo l’infortunio a inizio anno.

Destino segnato quello di Correa e Arnautovic all’Inter. Per entrambi sono cominciati gli ultimi quattro mesi in nerazzurro che li porteranno alla scadenza di contratto a fine stagione. Se il loro addio è certo, non è del tutto da escludere nemmeno quello di Taremi che, a 33 anni e con un ingaggio da 3 milioni netti a stagione, non è certo quel profilo di attaccante su cui vuole puntare OakTree in futuro.

Inter, rivoluzione in attacco: interesse per i due gioielli del Como

Le intenzioni della nuova proprietà sono chiare e, come accaduto con Petar Sucic per il centrocampo, anche in attacco arriveranno calciatori giovani e di talento. Non è un mistero che l’Inter ne stia già seguendo alcuni, già protagonisti in Serie A, come Santiago Castro del Bologna e Nico Paz del Como. Proprio nell’ambizioso club lariano c’è un altro giocatore che, a poco più di un mese dal sua arrivo nel nostro campionato, ha già impressionato tutti.

Si tratta, ovviamente, di Assane Diao, attaccante spagnolo che il Como ha prelevato dal Betis Siviglia a gennaio con un corposo investimento di 11 milioni di euro. Una cifra davvero ben spesa se si osserva il rendimento del calciatore che ha già segnato 4 gol in 7 partite, l’ultimo dei quali, domenica scorsa, contro la Fiorentina mettendo ulteriormente in mostra le sue doti nel dribbling e nella progressione.

Classe 2005, e con ampi margini di crescita, Diao è senz’altro un profilo che, per età e caratteristiche tecniche, può intrigare la proprietà nerazzurra per un possibile investimento su un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte di attacco e capace di saltare l’uomo. Arrivarci, di certo, non sarà facile. Come per Nico Paz, anche per Diao la concorrenza sarà elevata con possibili offerte al Como ben più alte rispetto agli 11 milioni che la ricca proprietà del ha investito sul giocatore.