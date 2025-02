Napoli-Inter è iniziata: “Se non vincono al Maradona, scudetto a Conte”

Manca sempre meno all’attesissimo big match che la capolista potrà giocarsi tra le mura amiche: scatta la previsione

Come si direbbe a Milano, la corsa scudetto nelle ultime settimane sta diventando un gigantesco ‘Ciapanò‘. Sia Napoli che Inter infatti, seppur con modalità differenti e con diversi avversari incontrati nelle rispettive strade, hanno rallentato e di molto la folle corsa verso l’ambìto Tricolore.

Gli azzurri sono reduci da tre pareggi consecutivi – ottenuti, cosa alquanto strana per una squadra di Antonio Conte, subendo la rimonta degli avversari – mentre i nerazzurri, dopo aver sprecato la possibilità di rosicchiare punti nel match di recupero contro la Fiorentina dello scorso 6 febbraio, avevano già pareggiato in extremis nella stracittadina milanese, vincendo poi la gara di San Siro contro la Viola ma poi subendo la dolorosa battuta d’arresto contro la Juve all’Allianz Stadium.

Risultato: nonostante la frenata dei partenopei, la squadra del tecnico salentino mantiene due preziosi punti di vantaggio sulla Beneamata alla vigilia del periodo per molti decisivo nella determinazione della candidata favorita a vincere il campionato.

Domenica 2 marzo, nell’infuocata cornice del ‘Maradona’, il Napoli ospiterà proprio l’Inter in un vero e proprio big-match scudetto. Senza dimenticare anche lo spettro di un ritorno dell’Atalanta che, al netto dell’incredibile debacle in Champions League, insegue a soli 5 punti di distanza dagli azzurri.

Napoli-Inter, nerazzurri spalle al muro: la sentenza è netta

Prima della supersfida che si giocherà insolitamente alle 15, il Napoli farà visita all’ambizioso Como, sempre pericoloso in casa e già capace, al di là dei magri risultati ottenuti contro le big, di mettere in seria difficoltà Milan, Juve ed Atalanta al ‘Sinigaglia’.

L’Inter nella prossima di campionato ospiterò invece a Milano il Genoa, ma appena tre giorni dopo sarà chiamata all’importante sfida di Coppa Italia con la Lazio. Dopo, ecco arrivare il redde rationem di una lotta che sta appassionando mezza Italia.

In vista dello scontro diretto, il giornalista Emanuele Gamba è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’. Le sue considerazioni mettono di fatto spalle al muro la compagine meneghina.

“Mi sembra che l’Inter sia meno cattiva e cinica. Sembra una squadra che gioca sempre alla stessa velocità. Ormai è avanti con gli anni, e forse questo inizia ad avere delle conseguenze. Hanno dimostrato di essere i più forti ancora, ma senza quel killer instinct“, ha esordito Gamba.

“Se l’Inter non uscirà dal ‘Maradona’ in vantaggio in classifica, non penso riesca possa recuperare sul Napoli. Gli azzurri hanno un calendario favorevole e non credo che Conte perda punti con le piccole. Ricordiamo poi che i nerazzurri entreranno nella fase calda della Champions, con grande dispendio di energie“, ha concluso.