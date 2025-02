L’Inter punta la bestia nera della Juve: si chiude per 22 milioni

L’Inter va a caccia di un rivale della Juventus in sede di calciomercato: le cifre non sono eccessive

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus resta ancora parecchio difficile da metabolizzare, anche perché è costata la testa della classifica che, in quel momento, dipendeva solo dai nerazzurri.

La Beneamata, però non vuole darsi per vinta e ha tutta l’intenzione di mettere a segno un colpo molto interessante per il presente e per il futuro: si tratta di una bestia nera di Madama che ha dovuto affrontarlo proprio questa settimana.

L’Inter ci prova per Saibari: le cifre dell’affare

Si sa che l’Inter dovrà cambiare diverse cose a centrocampo da qui a fine anno. I nerazzurri devono ancora fare i conti con il mal di pancia di Davide Frattesi, che pur avendo smentito la sua volontà di partire a gennaio, resta con in piede fuori dall’Inter.

È già arrivato Sucic, ma anche la posizione di Mkhitaryan resta in bilico e quindi attenzione a ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane nell’asse tra Milano e Olanda. È proprio lì che gioca Saibari, un giovane centrocampista del PSV che ha fatto letteralmente impazzire la Juventus a furia di inserimenti, giocate di qualità e dando ritmo alla manovra.

Le ottime prestazioni in Eredivisie come in Champions League hanno portato la sua valutazione sui 22-24 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri potrebbero decidere di spendere per l’erede di Mkhitaryan. Soprattutto se il PSV decidesse di accettare il prestito oneroso con obbligo di riscatto.